Gli artisti messicani portano in Italia messaggi di uguaglianza di genere e tecnologia

Composto da 72 opere con altrettante suffragio femminile in Messico, è il risultato di un difficile lavoro di coordinamento tra l'Italia e il nostro Paese.

In onore della Giornata internazionale della donna, la mostra fiorentina toccherà a marzo 3 città italiane.

Il 1° marzo Armand espone altrettanti artisti che hanno lavorato appositamente per questa mostra.

“Uguaglianza di genere e novità tecnologiche” è il sottotitolo della mostra che sarà inaugurata successivamente alla galleria “Iconica” di Milano, un risultato importante nel percorso di integrazione tra Messico e Italia per iniziativa di Fernando Aroche. Bello e ÁREA 7 hanno portato in Europa mostre di successo in memoria di PICASSO, l'ultima delle quali sarà inaugurata il prossimo aprile presso la Galleria “Vórtice” di Città del Messico.

L'artista visivo Fernando Aroche è anche l'organizzatore di mostre come 100 Fridas for Frida e Mosaicos for Dante, che hanno girato molte città europee e sono state esposte con grande successo in Messico.

La terza città in Italia a ospitare la mostra è Venezia, in data da definire, e poi Città del Messico.