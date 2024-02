L'Italia è sempre competitiva grazie a Santi Nolla

L'Italia gareggia sempre pur non essendo qualificata ai Mondiali. Come gli slavi. Questi fanno freddo e gli italiani sono molto dolorosi. Ma sono squadre scomode. In tutti gli sport. Lui Atletico Gli è piaciuto Giuseppe Mesa Di fra (Durante San Siro Milano) che ha attaccato fino a vincere. Gli uomini di Simeone hanno meritato il pareggio, ma non si può discutere con il successo dell'italiano, che ha creato numerose occasioni. Tra tre settimane (tante, vero?) l'Atleti andrà a fare il record al Metropolitano. Lui Prussia Combatterà anche in casa PSV Questo grazie ad un bellissimo rigore Guarda de Jong.

Nel frattempo, il Parka Cercheranno all'interno Napoli Una buona decisione per affrontare indietro Montjuïc. È sempre una parità a due, ma non funziona quando si gioca pensando alla gara di ritorno. Devi morire all'andata della partita, il che significa un pareggio. Non si torna indietro. Questa dovrebbe essere la mentalità. La gara di ritorno è stata sempre in svantaggio per il Barça che pensava di poter sempre decidere. La lotta è sempre scandita dalla prima giocata.

Frankie de Jong È uscito per parlare e ha detto che il suo sogno è continuare Parka E ha attaccato il giornalismo come un’istituzione omogenea, quando è esattamente l’opposto, molto diversificata, con media molto diversi, molto corporativa e altamente competitiva. Nessun risultato. Le fonti provengono solitamente dal club o dagli agenti dei giocatori, che tengono molto alla cura della propria immagine e della propria azienda. Nel calcio si può discutere quasi di tutto, ma c'è un'ipersensibilità nell'attuale spogliatoio blaugrana, emersa di recente. Non era così quando vinse il campionato. Una buona decisione Napoli Ciò contribuirà a ridurre l'irritazione.