Kiko Casilla ha trovato una squadra in Italia

Kiko Casilla (37) Sta per essere firmato un nuovo contratto professionale. Anche se molti lo considerano già in pensione, la verità è che The Algover Ha ancora la tuta da calcio. si unirà LeccoFinalmente Serie BFino alla fine della stagione.

Secondo quanto riportato dai media italiani, il veterano portiere dovrebbe atterrare a Milano oggi e domani sottoporsi a importanti visite mediche.

Ex Real Madrid, Espanyol, Cadice, Cartagena, Leeds, Elche e Getafe, aggiungendo così un altro club al suo nutrito elenco di maglie da lui difese, la seconda del Lecco da una squadra fuori dalla Spagna. Anche se il mercato è già chiuso, non ci sono problemi per il suo inserimento visto che arriva da svincolato, il suo contratto con il Getafe è scaduto a giugno e ad oggi non ha trovato una squadra.

Grande sfida davanti a noi

Il Lecco è in grande crisi di risultati, con sei sconfitte nelle ultime sei partite. Sono ultimi in classifica, a 8 punti dalla salvezza e a 5 punti dai playoff per mantenere il loro vero obiettivo della divisione. Quindi, la sfida da affrontare è enorme.

Il suo esordio potrebbe avvenire contro il Como di Cesc Fábregas. Se supererà le visite mediche, sarà già disponibile per la partita di questo fine settimana contro la Birmania, anche se potrebbe essere affrettato a causa del suo tempo fuori dal campo. Quindi la logica suggerisce che potrebbe trattarsi dell'esordio casalingo contro il Como il 27 contro Giuseppe Sinaglia, nella quale Fabregas ricopre il ruolo di vice allenatore, in attesa di ricevere il titolo che gli permetterebbe di allenare la prima squadra, cosa che fa già da un mese. , ma il permesso che gli hanno dato era di 30 giorni, adesso gli serve la patente per lavorare come primo tecnico.