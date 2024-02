Anzi, Questo verrà ben visibile nelle storie di Instagram Mi piacciono le feste e il buon vino.

L'ingresso al Carnevale di Venezia supera i 500 euro Ma la stessa cifra bisogna spenderla per acquistare o noleggiare i costosi vestiti che indosseranno i partecipanti.

Ovviamente, Considerando l’austerità prevalente in Argentina, Damien poteva permettersi solo una tipica maschera veneziana.

Qualche giorno fa era in Spagna dove ha anche scattato delle foto e le ha condivise su Instagram.

in uno dei suoistorie' La cosa più famosa è che l'Arabia ha celebrato l'essere VIP in una discoteca di Madrid prendilo “Tutto vino.”

Stiamo parlando di una baldoria al parlamento argentino che paga più di quanto guadagna l'Arabia Saudita in un mese intero: 2.000 dollari.

Una pausa dopo aver difeso la “legge dell'universo”.

Nei mesi di dicembre e gennaio, l'Arabia è stata un forte difensore delle iniziative dell'esecutivo nazionale. Quello il Presidente Javier M Inviato al Congresso

“Lo ha messo sul petto” Sui media, alla Camera bassa e sui social network.

Ha esaltato la frugalità di un giovane di Buenos Aires:

La sua “dolce vita” è trapelata ai media del Vecchio Continente e allertata (e in attesa di qualche logico rimprovero da parte del suo “capo”), ha rivelato Arabia

“La mia vita personale, il mio orientamento sessuale e ciò che faccio nel mio tempo libero non dovrebbero essere argomento di conversazione pubblica. Il fatto che cerchino di attaccarmi per non discutere le mie opinioni dimostra che sto toccando i loro giornali e loro hanno paura. Allora, sai una cosa? Non mi fermerò”Egli ha detto Stanno cercando di politicizzare la controversia imminente.