Il Parlamento albanese ratifica l’accordo transattivo con l’Italia

Il piano prevede che l’Albania potrebbe accogliere 36.000 richiedenti asilo all’anno.

Il Parlamento albanese ha approvato giovedì l’accordo con l’Italia Accogli migliaia di immigrati Sono stati salvati in acque internazionali dalle autorità italiane mentre le loro richieste di asilo venivano esaminate.

Si trattava di un accordo quinquennale siglato con il governo italiano presieduto da Giorgia Meloni. Tirana può accogliere 3.000 coloni alla volta. Si prevede che il paese accoglierà 36.000 richiedenti asilo ogni anno, poiché i casi richiedono un mese per essere elaborati.

Soggetto alla giurisdizione italiana

Anche se entrambi i centri saranno in Albania, l'amministratore italiano pagherà la sua costruzione e si occuperà della sicurezza, mentre Tirana metterà a disposizione agenti per monitorarli dall’esterno.

Bambini e donne incinte sarà escluso di questo schema e non possono essere inviati a questi centri.

Anche se l’accordo preoccupa molti attivisti per i diritti umani, l’Unione Europea segue il piano Come possibile modello per il futuro.

Un grosso problema

L’Italia lamenta da tempo di non ricevere aiuti sufficienti dai suoi alleati europei. Per occuparsi degli immigrati raggiunge le sue coste dal Nord Africa.

Il primo ministro italiano è pronto a dimostrare che sta agendo Quest'anno la partecipazione è aumentata del 55%.Quasi 160mila, anche se ben al di sotto del livello raggiunto durante la crisi del 2015.