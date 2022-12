Le migliori offerte di Media Market Red Days

Siamo appena usciti Venerdì nero E la settimana di Cyber ​​Monday e MediaMarkt inizia con altre novità nei prodotti tecnologici in mostra giorni rossi.

In questo caso si tratta di un’altra settimana di offerte che includono alcuni prodotti che non hanno finito di sbarcare nelle settimane precedenti, quindi è possibile che troviate il dispositivo, cellulare o laptop che stavate aspettando.

Da lunedì 5 dicembre a domenica 11 dicembre Potrai trovare le offerte dei Red Days di MadiaMarkt con tutti i vantaggi che avevano già prima, come la consegna a domicilio gratuita o la possibilità di ritirare i prodotti nei negozi fisici il giorno stesso.

Questi sono alcuni dei migliori prodotti tecnologici che puoi acquistare dai Red Days di MediaMarkt. Abbiamo cercato di scegliere una varietà per tutti, in particolare telefoni cellulari, tablet, laptop e piccoli dispositivi.

Telefono Samsung Galaxy A13

Telefono Samsung Galaxy A13 Un telefono Samsung economico con un design minimalista, una fotocamera da 50 megapixel, uno schermo da 6,6 pollici e una batteria per più di un giorno di utilizzo. Acquistalo al miglior prezzo

Telefono Samsung Galaxy A13 È uno dei citofoni di Samsung e come Costa solo 179 euro Nei giorni rossi del Media Markt.

Un telefono cellulare ideale per la stragrande maggioranza di coloro che cercano di usarlo quotidianamente senza problemi, con uno schermo da 6,6 pollici, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh per poterlo utilizzare tutto il giorno.

Redmi Nota 10 Pro

Xiaomi Redmi Nota 10 Pro Il nuovo cellulare economico di Xiaomi con una fotocamera da 108 MP è una bestia a un prezzo molto basso. Potente processore da 64 GB o 128 GB e schermo AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz. READ Uribismo ha installato recinzioni contro Daniel Quintero e spazio per i vandali da distruggere Acquistalo al miglior prezzo

di 249 euro Puoi portare questo a casa Redmi Nota 10 Proun telefono cellulare che, analizzato, si è rivelato piuttosto versatile, soprattutto per lo schermo, le prestazioni e l’autonomia con ricarica rapida e buon design.

est cellulare xiaomi economico È una delle migliori opzioni se vuoi risparmiare un sacco di soldi ed è ora in vendita su MediaMarkt con uno sconto del 32%.

iPhone 13mini

iPhone 13mini L’iPhone più compatto di Apple, con display da 5,4 pollici, processore A15 Bionic e fotocamere da 12 MP. Acquistalo al miglior prezzo

Anche se quest’anno non abbiamo avuto un nuovo “mini”, il iPhone 13mini Dello scorso anno è ancora uno dei telefoni ideali per chi ama uno smartphone con uno schermo compatto che si aziona perfettamente con una sola mano.

È disponibile per la vendita Su MediaMarkt a 765 euro Nella sua versione con una capacità di archiviazione di 128 GB, che equivale a uno sconto del 5%.

Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus È un tablet a buon mercato a sé stante, ma ora è più di questo. Costa 194 euro indicati Ha tutto ciò che puoi cercare per visualizzare o utilizzare il contenuto come se fosse un laptop.

Display 2K da 10,61 pollici, processore Helio G80, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione in un dispositivo Android 12 e accetta elementi come tastiere, mouse e stilo per trasformarlo in un laptop/tablet.

Surface Laptop Go 2

Surface Laptop Go 2 Un laptop ultraleggero da 12,4 pollici con processori Intel Core di 11a generazione e Windows 11 per sfruttare al massimo il tuo lavoro, studio o divertimento. READ Hubble vs Webb: David e Golia della NASA lavorano meglio insieme che separatamente | tecnologia

Vuoi un laptop potente per la tua giornata ma ultraleggero? Potresti essere interessato a questo Microsoft Surface Laptop Go 2Fai squadra con uno schermo da 12,4 pollici con una buona batteria per tutto il giorno, ovunque tu sia.

Questo PC ha un display SXGA+ 4:3, processore Core i5 di 11a generazione, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB con Windows 11 sempre aggiornato. Il tuo prezzo è sceso fino a 549 euro.

Xiaomi Mi TV P1 43 pollici

Xiaomi Mi TV P1

Se desideri acquistare una nuova smart TV, potrebbe interessarti Xiaomi Mi TV P1. Misura 43 pollici di dimensione, con supporto video 4K e HDR10+. Utilizza anche Android TV in modo da avere tutte le app di streaming di cui hai bisogno.

Ha anche l’integrazione con Google Assistant e Chromecast, per trasmettere video dal tuo telefono cellulare alla TV tramite WiFi. Il prezzo di vendita è 275 euroAffare.

Nintendo Switch Sport

Nintendo Switch Sport

Se hai un Nintendo Switch, non puoi perderti questo gioco. Nintendo Switch Sport. È l’evoluzione del famoso Wii Sports che anni fa rivoluzionò il mondo dei videogiochi.

Potrai allenarti con il tuo Nintendo Switch e bruciare quelle calorie extra che mangeremo questo Natale.

Scooter elettrico Xiaomi 3 Lite

Scooter elettrico Xiaomi 3 Lite Il monopattino elettrico da città è in grado di raggiungere i 25km/h, con un’autonomia di 20 ore con motore da 300W e batteria da 5200mAh. Acquistalo al miglior prezzo

Scooter elettrico Xiaomi 3 Lite È un buon monopattino elettrico ideale per girare in città e percorrere chilometri senza stancarsi e muoversi velocemente.

Questo scooter ha una batteria da 5200 mAh con un’autonomia di circa 20 chilometri, oltre a una velocità massima di 25 chilometri all’ora. È tra il nostro preferito S Costa solo 399 euro.

Hub Google Nest

Hub Google Nest altoparlante dello schermo di google Ti consente di utilizzare l’assistente con l’aiuto del touch screen, che può visualizzare l’ora e l’ora o passo dopo passo nella ricetta di cottura. Acquistalo al miglior prezzo

est Hub Google Nest La seconda generazione è la combinazione perfetta: uno smart speaker con Google Assistant e anche un display da 7 pollici che ti consente di vedere le risposte dell’Assistente in tempo reale, oltre a riprodurre video, visualizzare visivamente informazioni meteo, percorsi, eventi imminenti sul tuo calendario , e altro ancora.

Eccellente prezzo dell’offerta Media Market al 40% di sconto soggiorno a 59 euro.

Ovviamente al computer oggi Abbiamo esaminato questo Nest Hub seconda generazione.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Se hai sempre voluto averne uno Aspirapolvere Dyson E stavi aspettando un buon taglio di prezzo, allora questo è il segno che stavi aspettando.

Ottieni Dyson V12 Detect Slim Absolute, un nuovo modello con un emettitore laser che ti consente di vedere i più piccoli punti di polvere, Per 499 euro. È un aspirapolvere costoso? Lo è, ma lo sconto è del 23% sul prezzo originale e chi lo prova non vuole tornare su un altro marchio.

Nel computer di oggi abbiamo analizzato Il Dyson V15 rileva l’assolutoche è un modello molto simile, nonostante la sua gamma più alta.