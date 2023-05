Le partite di oggi martedì 2 aprile al Mutua Madrid Open: orari e ordine di gioco

La giornata decisiva è questo martedì 2 maggio al Mutua Madrid Open. Nel sorteggio femminile, oggi scopriremo chi saranno le prime semifinaliste del torneo con favorite come Aryna Sabalenka o Maria Sakkari in cerca di un posto in testa alla finale. Intanto, nel tabellone maschile, giornata ricca anche degli ottavi di finale, con la presenza di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev e Alexander Zverev, oltre agli spagnoli Carlos Alcaraz, Bernabé Zapata e Jaume. Munnar e Alexander Davidovich.

Calendario, orari e classifiche per la partita del 2 maggio al Mutua Madrid Open

Pista Manolo Santana

Dalle 11:00

Karen Khachanov (10): Andrey Rublev (5)

Non prima delle 13:00

Mayar Sherif (EGI) contro Aryna Sabalenka (2)

Non prima delle 16:00

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) contro Alexander Zverev (Germania, 12)

Non prima delle 20:00

Maria Sakkari (Grecia, 9) – Irina Camelia Bego (Rom, 31)

il prossimo

Bernabe Zapata (Spagna) Contro Stefanos Tsitsipas (GRE, 4)

Pista di Arantxa Sánchez Vicario

Dalle 11:00

Jaume Munnar (Spagna) contro Daniel Altmaier (Germania)

il prossimo

Aslan Karatsev vs Daniil Medvedev (2)

il prossimo

Borna Couric (CRO, 17) vs. Alejandro Davidovic (Spagna, 29)

il prossimo

Taylor Fritz (USA, 8) contro Xizhen Zhang (Cina).

il prossimo

Jan-Lennard Struff (ALE) – Pedro Cashin (Argentina)