Le vendite di moda in Italia sono aumentate leggermente dell’1,1% ad aprile.

Il commercio della moda in Italia ristagna ad aprile. Le vendite al dettaglio di moda e pellicce nel Paese sono aumentate dell’1,1% ad aprile, rispetto allo stesso mese del 2022. La cifra era inferiore alla crescita del 5,7% che il settore aveva registrato a marzo. Con questi risultati la moda si conferma il sesto settore italiano del commercio non alimentare con i migliori risultati.Rilevato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

Nello stesso periodo, la cosmetica è stato il settore in più rapida crescita, con un aumento del volume delle vendite del 7,9%. È in cima alla lista e ha ottenuto la crescita percentuale più alta nel settore non alimentare. Tuttavia, le vendite di calzature sono diminuite dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Per canali distributivi, il canale online ha registrato una crescita del 2,7%, anche se il canale in più rapida crescita è stato la grande distribuzione. ha registrato una crescita del 5,3%. Le vendite dei restanti canali di distribuzione sono diminuite. In particolare, sono diminuite le attività operanti in aree minori e le vendite fuori negozio sono diminuite dell’1,1%.

Il commercio in Italia ha registrato un rimbalzo delle vendite dello 0,2% ad aprile

Il commercio in Italia ha registrato un calo dei volumi dello 0,2% ad aprile, ma hfare Rispetto allo stesso mese del 2022, il suo fatturato è aumentato dello 0,2% in valore. Il settore alimentare ha registrato una crescita a valore dello 0,9% con vendite in aumento dello 0,6%.

Le vendite del settore non alimentare sono diminuite dello 0,7% ad aprile e il loro fatturato è diminuito dello 0,4%.. Quest’ultimo settore ha registrato andamenti negativi con l’immobiliare in calo dell’1%, l’elettronica in calo dell’1,4% e la carta in calo dell’1,5%. I prodotti farmaceutici sono in calo del 3,2% rispetto al 2022, il rallentamento maggiore del gruppo.

Secondo gli ultimi dati, il commercio in Europa è sceso del 2,6% ad aprile, e il settore ha subito quattro mesi consecutivi di flessione da inizio anno, gravate soprattutto dai negozi di generi alimentari, dove il fatturato è sceso del 4,4%. Fino ad aprile 2022.

I dati del commercio della moda in Europa, dal canto loro, non vengono aggiornati da aprile 2022: allora, il commercio specializzato di tessili, abbigliamento e calzature ha registrato uno straordinario rialzo del 39,1%.