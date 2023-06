L’Argentina vince in due set contro i campioni del mondo Italia – FeVA

La nazionale argentina ha esordito alla grande in VNL vincendo 3-0 sull’Italia con i parziali di 25-22, 25-23 e 25-18. Il capocannoniere della partita è stato Bruno Lima con 17 punti, ma la nazionale ha fatto squadra con Luciano Vicentin e Luciano Palonski rispettivamente con 12 e 10 punti.

L’ottima prestazione di Vicentin nella partita è iniziata in modo uniforme, ma alcuni errori di squadra hanno portato l’Italia in vantaggio per 12-8. Dopo un timeout tecnico chiamato da Marcelo Mendes, l’Argentina è migliorata in difesa e Bruno Lima ha giocato in attacco per portarsi a un punto dalla squadra italiana prima di ribaltarsi e andare avanti 20-19. L’assalto di San Juan ha chiuso il primo set 25-22.

Il secondo set è iniziato 4-1 a favore dell’Argentina, con un buon passaggio di Augustin Loser al servizio, l’Italia ha pareggiato a 7 e ha messo a segno una grande prestazione per mano del campione del mondo Yuri Romano. Dal 14 all’11. Da quel momento in poi, con un buon lavoro a muro di Luciano Di Cecco e Santiago Danani e diverse parate, l’Argentina ha iniziato a sgretolarsi e ha ribaltato il set sul 3-3, 20-17 grazie a un muro di Joaquin Gallego. Al posto di Nicolas Serba. L’Italia va vicina alla fine del set, ma Augustin Loser chiude sul 25-23.

L’ultimo set è stato più o meno lo stesso per l’Argentina, che era in vantaggio per 9-5 e ha raggiunto il 17-11 con una doppia trasformazione quando sono entrati Mathias Sanchez e Pablo Kukartsev. La partita continua ad essere punto a punto e Vicentin la chiude 25-18 dopo un grande lavoro di squadra.

Giovedì prossimo, 8 giugno, l’Argentina affronterà il Brasile alle 21:00 su ESPN e Star Plus.

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (17), Agustín Loser (9), Nicolás Zerba (1), Luciano Palonsky (10), Luciano Vicentín (11). Libero: Santiago Danani.

Entrati: Joaquin Gallego (3), Madias Sanchez (-), Pablo Kukartsev (1).

TD: Marcelo Mendes.

Italia: Paolo Boro (-), Uri Romano (13), Leandro Mosca (8), Lorenzo Cortesia (5), Francesco Resin (5), Tommaso Rinaldi (6). Libero: Fabio Palazzo.

Sostituti: Marco Fallacci (-), Fabrizio Gironi (1), Mattia Bottolo (3), Giovanni Sanguinetti (-)

TD: Ferdinando DiGiorgi.