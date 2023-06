BBVA accelera l’offensiva in Italia per raggiungere quest’anno 320.000 clienti

BBVA sta accelerando la sua offensiva commerciale in Italia, approdando con un modello di banca digitale nell’ottobre 2021. gruppo, Con una presenza concentrata in Messico, Spagna e Turchia, La Transalpina ha aperto una strada per lo sviluppo del Paese Il primo passo è esportare il tuo progetto online in altri mercati.

BBVA ha iniziato a pagare gli stipendi Conto in linea In Italia. Come in Spagna, il suo catalogo aziendale è un prodotto rotativo nel mercato transalpino, dove la banca si è finora rifiutata di pagare l’acconto.

connessione

La controllata italiana ha iniziato a pagare l’1% sui saldi dei clienti che utilizzano carte di debito. Se l’individuo ha lo stipendio in banca, Il tasso di interesse aumenta fino al 2%.

Parallelamente, BBVA ha aumentato al 3% la remunerazione dei depositi a 12 mesi, introdotta alla fine dello scorso anno per accelerare l’acquisizione di clienti nel Paese. Il ragazzo era nel 2%.

Lui Deposito flessibile Può essere contrattato per un importo compreso tra 500 e 50.000 euro e la disdetta anticipata può essere concordata senza oneri, anche se in questo caso il compenso è ridotto all’1%.

BBVA, inoltre, ha firmato un accordo con Inditex, E questo è all’interno dei diversi programmi di ricompensa che sono in atto. La banca rimborserà ai propri clienti il ​​5% degli acquisti con carta effettuati presso Zara, con un limite di 30 euro in tre mesi. La promozione include acquisti online e in negozio.

Attraverso queste iniziative, BBVA intende aumentare la propria base di utenti in Italia, che è attualmente il suo obiettivo principale sul mercato.

“Prima di tutto Dobbiamo creare un franchising di clienti, “Trarremo profitto in futuro attraverso due dimensioni: tassi di interesse e prestiti”, ha affermato il CEO di Onur Genus presentando il piano nel 2021.

“A un certo punto i tassi di interesse aumenteranno e se hai la fedeltà dei clienti, a un certo punto guadagnerai soldi sui depositi”, ha detto.

Diritto del cliente

La banca ha superato la soglia dei 200.000 utenti in Italia e si è posta un obiettivo Attirerà 160.000 clienti entro il 2023Aumenterà questo numero a 320.000 clienti entro la fine dell’anno.

Per posizionarsi sul mercato, BBVA segue il modello utilizzato dalle neobanche: offrire prodotti con condizioni e remunerazioni più favorevoli rispetto alle banche tradizionali, sfruttando, tra l’altro, la sua struttura a basso costo.

Oltre ai prezzi competitivi, la banca utilizza anche il concetto di una proposta semplice e trasparente. Tutti loro Integrato nella tua app di mobile bankingConsiderato da BBVA uno dei suoi migliori vantaggi competitivi.

Dal suo arrivo in Italia, l’azienda, nata come vetrina di conti correnti e carte, ha arricchito la propria offerta di prodotti e servizi. Ha già sul tavolo alternative di finanziamento prestito istantaneo, Prestito personale pre-approvato fino a 2.000 euro al tasso del 7,7%; soldi e piano, Ciò consente di frazionare i pagamenti fino a 1.500 euro; E anticipo stipendio, Un prodotto che consente anticipi salariali fino a 1.500 euro ed è stato venduto a 40.000 clienti.

BBVA è entrata a far parte di Zurich e Allianz negli ultimi mesi a seguito di aumenti delle assicurazioni e delle commissioni Ha allestito una mostra di prodotti di archiviazioneQuesto è ora rafforzato con il pagamento dell’account digitale.

Finora la banca non ha pubblicato dati pubblici sugli investimenti effettuati nel Paese o sul conto economico delle imprese. Fornisce il servizio in Italia attraverso una base tecnica operante in Spagna.