L’economia si è ridotta del 41 per cento dei salvadoregni

L’indagine dell’Istituto universitario di opinione pubblica (Iudop) dell’UCA ha indicato che questo impatto significativo è stato causato, tra l’altro, dall’aumento dei prezzi mondiali di prodotti come fagioli, mais, zucchero, latte e uova. lo scienziato. generale.

Il 38 per cento degli interpellati ha dichiarato di aver ricevuto un qualche tipo di assistenza dall’esterno per far fronte alle necessità domestiche.

Questo aiuto faceva parte dei seimila 981,7 milioni di dollari che lo stato ha ricevuto attraverso le rimesse nell’anno, che è un numero superiore alle vendite effettuate all’estero nello stesso periodo di seimila 807,20 milioni di dollari.

Tuttavia, alcune persone si sono lamentate del fatto che, a causa degli effetti della crisi economica e dell’inflazione negli Stati Uniti, hanno avuto meno aiuto da familiari e amici, il che ha contribuito al declino dell’economia familiare.

Lo studio ha mostrato che molti salvadoregni sono stati costretti in questa fase a richiedere prestiti, mentre il 48,5% ha smesso di acquistare alcuni generi alimentari e altri hanno interrotto alcuni dei loro pasti quotidiani.

Gli ultimi saldi per il 2022 riflettono che il paniere di base è aumentato di oltre $ 28 nel 2022 per stabilire un record inflazionistico per il cibo nel paese.

Il National Bureau of Statistics and Census (Onec) ha mostrato dati che confermano l’aumento del costo di vari alimenti di base nel Paese, come i fagioli, il cui costo è aumentato del 40 per cento, mentre il prezzo della popolare tortilla è balzato del 25 per cento.

I prodotti alimentari nelle aree urbane avevano un tetto inferiore di $ 28,56 rispetto alle aree rurali con un tetto di $ 29,66 per colpire i salvadoregni a basso reddito, secondo Onek.

