L'”hacker” che ha scoperto una vulnerabilità nel sistema Apple e ha rubato più di 2,5 milioni di dollari

La sicurezza informatica rimane una delle principali preoccupazioni per le aziende nell’era digitale e, più recentemente, Apple è stata messa al centro della conversazione dopo che un hacker è riuscito a infiltrarsi nei suoi sistemi interni E rubare milioni di dollari dai prodotti dell'azienda.

Noah Ruskin FreezeeÈ un esperto di sicurezza informatica noto per la sua capacità di scoprire vulnerabilità nei sistemi informatici. È stato lui il responsabile del coraggioso attacco alla Apple.

Il suo metodo consiste in: Trova bug nei sistemi aziendali e segnalali per ottenere premi, Che può spaziare dal denaro ai dispositivi e agli attestati di apprezzamento.

Nel caso di Apple, Ruskin Frazee e il suo collega Keith Lateri hanno approfittato di una falla in Toolbox, uno strumento utilizzato dall'azienda per gestire gli ordini dei prodotti. Questa vulnerabilità consentiva di modificare gli ordini mentre erano in sospeso, rendendo più semplice la creazione di ordini falsi senza destare sospetti.



Per un lungo periodo di tempo, Ruskin-Frazee e Lateri hanno effettuato centinaia di ordini per iPhone e MacBook per sé, Modifica il costo dei prodotti su 0 Tramite il tuo account di supporto Apple. accanto a, Inviavano buoni regalo a indirizzi falsi e poi li rivendevano al mercato nero.

La questione è venuta alla luce di recente e Ruskin-Friese è stato arrestato. I danni finanziari furono significativi e superarono i 2,5 milioni di dollari.



Nell'aggiornamento di sicurezza rilasciato il 22 gennaio, Apple ha riconosciuto apertamente il contributo di Roskin-Frazee all'identificazione della vulnerabilità, mostrando una prospettiva rara in un caso di questo tipo.

Ora le autorità continuano a indagare sul caso, mentre l’azienda continua a rafforzare le proprie misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti.

Sofia Diaz Rico

Portfolio del giornalista