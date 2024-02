Decisioni strategiche aziendali basate sui dati

Si dice che l'informazione sia potere, perché ci dà il vantaggio di trasformarla in azione. Perché questa azione, molte volte, può fare la differenza tra il successo o il fallimento. Succede però in tutti gli ambiti della società Soprattutto nel settore imprenditoriale. In un contesto sociale caratterizzato da un sovraccarico di informazioni a tutti i livelli, è particolarmente importante che le organizzazioni dispongano di tutte le risorse tecniche e umane che garantiscano non solo l’accesso ai dati rilevanti, ma anche la capacità di elaborarli, analizzarli e trasformarli in decisioni. Per il loro futuro.

Immaginiamo un'azienda del settore logistico. Come puoi migliorare i metodi di consegna e pianificare la tua catena di fornitura in modo più efficiente? La risposta sta nell’analizzare le prestazioni storiche di queste rotte, i tempi di transito o i modelli di domanda. Per gestire al meglio l'inventario, dovrai elaborare tutti i dati sulla domanda di prodotti in luoghi e orari diversi; Per garantire un servizio clienti più positivo, dovrai analizzare i dati relativi alle consegne, ai tempi di consegna e alle questioni logistiche. Con tutte queste informazioni, l’azienda sarà in grado di intraprendere le azioni necessarie che le consentiranno di essere più efficiente, redditizia e competitiva sul mercato.

IL L’importanza dell’elaborazione e dell’analisi dei dati Colpisce organizzazioni di ogni tipologia e ambito, perché l’informazione è fondamentale in qualunque attività per attuare azioni di miglioramento. E in caso contrario, lasciamo che lo dicano, ad esempio, agli atleti o alle squadre sportive, che possono migliorare le loro prestazioni analizzando i dati raccolti durante le gare e gli allenamenti o prevenire infortuni elaborando dati biometrici, carico di esercizio, movimento, tra molti altri. . Ma anche per grandi aziende del settore tecnologico, istituti finanziari, istituti sanitari e di scienze della vita, aziende di e-commerce, aziende di telecomunicazioni, aziende manifatturiere, aziende energetiche e di risorse naturali, ecc. .

Carenza di esperti di scienza dei dati a fronte della forte domanda.- La domanda di professionisti in Scienza dei dati È un fenomeno globale. Si prevede infatti che il numero delle offerte di lavoro aumenterà Gli analisti di dati cresceranno del 23% tra il 2021 e il 2031 Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Ma la realtà di questo mercato del lavoro si trova ad affrontare un grosso ostacolo, come la mancanza di esperti specializzati in questo campo. Il rapporto sul mercato AI e Data Talent garantisce che nei prossimi anni, 20% L’offerta non sarà coperta a causa della carenza di professionisti, situazione che sarà corretta solo nel 2030. Garantisce inoltre che la domanda aumenterà nel 2025 fino a 90.000 professionisti Sarà in gran parte soddisfatto dalla popolazione straniera che lavorerà da remoto.

In questo contesto di domanda diffusa e data la sua specializzazione in ambito tecnologico,… Università di Vitoria-Gasteiz EUNEIZ Ho deciso di unirmi Certificato in scienza dei dati Per la tua proposta accademica per l'anno accademico 2024-25. Una qualifica che profila gli specialisti per aiutare le organizzazioni a migliorare le operazioni, identificare opportunità e prevedere le tendenze future attraverso l'analisi dei dati. Questo corso, che combina concetti e tecniche di discipline quali statistica, matematica, informatica e intelligenza artificiale, fornisce agli studenti le competenze e i concetti essenziali per affrontare le sfide legate all'elaborazione e all'analisi di grandi quantità di dati, alla costruzione di modelli predittivi e al processo decisionale basato su numeri e informazioni.

Analista di dati e Big Data, Responsabile della visualizzazione dei dati aziendali, Consulente, Analista aziendale, Architetto dei dati, Chief Data Officer, Ingegnere dei dati o Scienziato dei dati sono solo alcuni dei… Uscite professionali offerti da questo corso. Oltre a retribuzioni interessanti, la possibilità di lavoro a distanza aggiunge una grande flessibilità lavorativa ai professionisti, oltre a facilitare la copertura del fabbisogno globale e l’offerta di esperti nel settore. Un campo in continua evoluzione che offre anche l’opportunità di partecipare a progetti innovativi che stanno già plasmando il futuro, come l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’analisi predittiva.

Specializzazione in settori chiave



Specializzazione in settori chiave. Nel progettare questo corso di laurea, l'Università EUNEIZ ha tenuto conto non solo delle variabili che operano a livello globale, ma anche di quelle che influenzano l'Euskadi, motivo per cui ha incluso Tre linee di specializzazione in logistica, cybersecurity e sport analytics, Che rappresentano settori con peso e tradizioni importanti in questa regione. Questi segnali forniranno agli studenti un importante vantaggio competitivo nel mercato del lavoro, perché consentiranno loro di applicare tecniche di analisi dei dati in settori specifici con elevata domanda per questo profilo professionale. La necessità di questi settori di migliorare tutte le loro operazioni, anticipare i rischi e, in definitiva, di essere più efficienti nella loro attività, rende questi esperti profili essenziali per la strategia dell'azienda.

Brevemente, La scienza dei dati è diventata un campo importante della trasformazione digitale, Pertanto, industrie e aziende di tutti i settori stanno cercando di creare team di data science che consentano loro di essere ogni giorno più competitivi. Per conoscere nel dettaglio i contenuti accademici e le prospettive professionali di una laurea in data science, oggi Il 24 febbraio, l'Università di Vitoria-Gasteiz EUNEIZ celebra una giornata di porte aperte Fornirà tutte le informazioni e rimuoverà i dubbi su questo grado. Diventare un attore importante nelle decisioni strategiche di un'azienda è molto più vicino.

