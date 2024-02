GMV migliora le funzionalità di navigazione per oltre 4.000 aeroporti

IL Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aereaEUROCONTROL viene premiata come azienda tecnologica multinazionale GMV Un contratto per sviluppare AUGUR, un servizio che questa organizzazione fornisce gratuitamente a piloti, utenti dello spazio aereo e fornitori di servizi di navigazione aerea.

agosto È un servizio web che permette di prevedere la disponibilità di una soluzione di navigazione GPS+RAIM (Monitoraggio dell'integrità indipendente del ricevitoreng) per un'ampia gamma di operazioni aeree. L'algoritmo di elaborazione RAIM, standardizzato e integrato nella maggior parte dei ricevitori GPS aeronautici, consente di verificare l'integrità dei segnali satellitari GPS sfruttando la ridondanza delle misurazioni fornite dalla costellazione esistente.

Sebbene sia necessario solo calcolare la posizione e l'ora dell'aeromobile Abbiamo quattro satelliti in vista, l'attuale costellazione GPS conta 31 satelliti attiviCiò consente ai ricevitori di ricevere segnali da più di quattro satelliti nella maggior parte dei casi. La tecnologia RAIM sfrutta queste misure aggiuntive per eseguire controlli di integrità del satellite, garantendo così che la posizione ottenuta sia corretta entro le tolleranze specificate in ciascuna operazione.

Vantaggi per l'utente finale

Nell'ambito di questo nuovo progetto, GMV guiderà tutte le fasi relative allo sviluppo dei nuovi servizi AUGUR, inclusa la definizione dei requisiti, la progettazione, l'implementazione, la verifica, la validazione e l'implementazione del software. Allo stesso modo, durante tutto il processo di progettazione, sviluppo e convalida della nuova versione, che Sarà disponibile a maggio 2025 e GMV continuerà a fornire i servizi attuali, senza interruzioni del servizio.

Oltre a migliorare le prestazioni del servizio, ciò fornirà sviluppo per AUGUR Migliori capacità grafiche e consentiranno una maggiore integrazione con strumenti e servizi esterni. I benefici per l’utente finale saranno immediati, poiché il miglioramento delle capacità grafiche è strettamente legato alla semplificazione del processo decisionale e di indagine degli eventi, con conseguente riduzione dei tempi di risposta nelle attività operative.