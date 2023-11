L’Italia attacca Sánchez e dice che sta violando lo stato di diritto in Spagna

“In Spagna [gobiernan] IL Separatisti” e questo estrema sinistra”. Con queste parole insolitamente dure ci si aspetta che scoppino disordini diplomatici tra loro Italia E SpagnaLo ha rivelato il ministro degli Esteri transalpino Antonio TajaniQuesto giovedì.





Tajani è stato associato alla Spagna e ne è stato anche presidente Parlamento europeo (2017-2019), ha poi risposto come segue Pedro Sanchez In un’intervista con RTVE, ha accettato Insieme E insufficienza renale cronica servito a fermare il progresso di A destra In Europa. “Lui 23-J Abbiamo salvato un match point molto importante. Un’estrema destra ha preso il potere in Argentina. Hanno successo anche in Olanda. “In Italia governa già”, ha detto il presidente spagnolo.

Alcune dichiarazioni del leader socialista hanno provocato la reazione vuota di Tajani. “In Spagna domina l’estrema sinistra. “Li abbiamo battuti in Italia”, ha detto Tajani in un messaggio sul social network X (ex Twitter), ora il principale rappresentante. ForzaItaliaUno dei tre partiti che compongono la coalizione che fa parte dell’attuale amministrazione italiana.

Norma di legge

“Rispettiamo Norma di legge. ¿Madrid “Fa lo stesso”, ha chiesto il ministro, in un riferimento implicito al progetto Scuse pubbliche Sanchez ha deciso di realizzare il suo investimento come presidente governo spagnolo. “In Italia governa il Partito popolare europeo. In Spagna, [gobiernan] “Separatisti”, ha affermato l’italiano.





La regressione, le cui conseguenze si misureranno nei prossimi giorni, si è quindi chiaramente interrotta.Scatola AugustiaDopo la vittoria elettorale dell’attuale Primo Ministro italiano, le amministrazioni dei due paesi confinanti hanno mantenuto e governato fino ad oggi. Georgia Meloney, nel 2022… da forze ostili. Cosa che non era accaduta nemmeno lo scorso aprile, durante la visita (finora unica) di Sanchez RomaMentre gli spagnoli evitavano ogni tensione politica con gli italiani.