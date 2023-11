Il computer più potente del mondo: l’Italia abbandona la burocrazia?

In un videomessaggio intervenendo al convegno “Semplificazione normativa tra presente e futuro” organizzato dal Ministro Elisabetta Casellati, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha elogiato gli sforzi dell’Italia per migliorare la competitività.

Lui ha sottolineato la necessità di un uso giudizioso dei fondi statali. L’UE di prossima generazioneCombinare investimenti intelligenti e riforme per costruire un’economia forte e dinamica.

Il leader europeo ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’ Intelligenza Artificiale (AI) Supercomputer nella stimolazione economica.

Ha osservato che l’UE ne ha tre I 10 supercomputer più potenti al mondo In particolare, ha evidenziato LeonardoGià operante in Italia come strumento prezioso per le startup italiane ed europee.

Van der Leyen ha recentemente annunciato la decisione di concedere alle start-up dell’intelligenza artificiale un accesso speciale ai supercomputer finanziati dall’UE.

Il presidente della Commissione europea ha sottolineato come l’UE abbia iniziato a utilizzare l’intelligenza artificiale per identificare i vari requisiti di responsabilità previsti dalle leggi. Ciò semplifica le cose per le aziende Risparmio significativo Nel lavoro inutile.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza di prestare particolare attenzione alle piccole imprese ad alto contenuto innovativo, evidenziando la loro necessità di:

Meno burocrazia

Più capitale

Dipendenti qualificati

Infrastrutture adeguate

Il leader europeo ha sottolineato la potenza di calcolo rappresentata dai supercomputer come Leonardo. Risorsa chiave.

Ha sottolineato l’enorme quantità di dati inutilizzati e le misure dell’UE per espandere l’accesso ai dati aziendali utilizzati raramente e facilitarne il riutilizzo.

Infine, ha sottolineato l’importanza di creare ecosistemi di dati specifici per settori come Salute e mobilità.