L’estrema destra italiana Matteo Salvini ha ricevuto un’altra dura presa in giro pubblica per le sue ambizioni diplomatiche. Il leader leghista ha annunciato che si sarebbe recato a Mosca per rappresentare “i sentimenti della maggioranza degli italiani” – non a nome del governo, ma che i disagi causati dall’amministrazione, le critiche e il silenzio degli altri partiti e dei suoi sostenitori hanno costretto lui di annullare la visita.





Lo ha spiegato in un’intervista il consigliere di Salvini Antonio Capuano Marchio , destinato a condividere con il governo russo un piano per trovare un quartier generale neutrale per riprendere i colloqui di pace per l’Ucraina; Italia, Francia e Germania sono “garantite”; Il cessate il fuoco e il cammino di una “garanzia morale” di una “personalità superiore”, senza menzionare esplicitamente il nome del papa. Salvini, che non ricopre alcun incarico nel governo, ha sorpreso e infastidito per l’incidente il premier Mario Draghi. Il ministro degli Esteri Luigi de Mayo ha avvertito che “Tragi parla solo con Putin” perché chiede “responsabilità” perché andare a Mosca non può essere un “tour estivo”. Né i ministri della Lega né i vertici regionali lo hanno difeso.

Il socialdemocratico Enrico Letta ha commentato la vecchia ammirazione di Salvini per Putin. In uno dei suoi ultimi viaggi al confine tra Polonia e Ucraina, un sindaco polacco ha già insultato Liuquista e infranto la sua passata amicizia con il leader russo.