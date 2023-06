L’Italia avverte della possibile eruzione del supervulcano

Mentre il vulcano filippino Mayon continua a vomitare lava e aumenta il rischio di una grande eruzione, l’Italia sta osservando una caldera vulcanica. Campi FlegreiSituato a nord-ovest di Napoli.

A lanciare l’allarme sono i ricercatori dell’University College London (UCL) e dell’Istituto nazionale di ricerca di geofisica e vulcanologia (INGV). Studio, pubblicato Connessioni della natura Terra e ambienteSuggerisce che c’erano diverse parti del vulcano esteso Quasi al punto di rottura.

I ricercatori hanno utilizzato un modello di frattura vulcanica per spiegarlo Forme Terremoti e frane. Nonostante questo segno di rottura, ciò non significa necessariamente che si verificherà un’eruzione, poiché può verificarsi solo se il magma viene spinto verso l’alto nel punto giusto.

“Questa è la prima volta che il nostro modello, che si basa sulla fisica di come le rocce si rompono, è stato applicato in tempo reale a qualsiasi vulcano. “Abbiamo utilizzato questo modello per la prima volta nel 2017 e da allora i campi flaggreen si sono comportati come previsto, con terremoti più piccoli che indicano una pressione dal basso”, ha affermato Christopher Kilburn, autore principale dello studio.

Il vulcano eruttò nel 1538 ed è rimasto inattivo per oltre 70 anni. Con il culmine di due anni di ribellione Gli anni ’50, ’70 e ’80 furono gli ultimi decenni di lenta turbolenza. In questi periodi si sono verificati decine di migliaia di piccoli terremoti e la città costiera di Pozzuoli si è alzata di quasi quattro metri, l’altezza di un autobus a due piani.

“Ora, dobbiamo adattare le nostre procedure per valutare le possibilità che si aprano nuove vie per il magma o il gas per raggiungere la superficie. Questo è il primo studio a prevedere la rottura di un vulcano attivo. Mark a Cambiamento radicale Nel nostro obiettivo di migliorare le previsioni di epidemia in tutto il mondo”.

Un’esplosione è inevitabile

Campos Flegreos non è un vulcano ovvio, perché invece di diventare una montagna tradizionale, forma una dolce depressione larga da 12 a 14 chilometri, da cui il nome caldera. Questo spiega perché 360.000 persone Ora ci vivono.

Negli ultimi dieci anni, il terreno sotto Pozzuoli è salito di circa 10 centimetri all’anno. Per la prima volta dalla metà degli anni ’80 è stata registrata anche una serie di terremoti minori. Ad aprile ne sono stati segnalati più di 600, il numero mensile più alto di sempre.

Il disturbo è causato dal movimento di fluidi a circa tre chilometri sotto la superficie. Alcuni fluidi possono essere roccia fusa o Magma Altri possono essere gas vulcanico naturale. Le recenti perturbazioni sono causate dal gas magmatico che penetra nei vuoti nella roccia, riempiendo la crosta spessa 3 km come una spugna.

I terremoti si verificano quando le faglie (faglie) scivolano a causa dello stiramento della crosta. Il modello del terremoto del 2020 suggerisce che la roccia risponde in modo anelastico rompendosi invece di piegarsi.

Il team ha spiegato nel loro articolo che era il risultato di rivolte degli anni ’50 Complessivamente, il che significa che un’eventuale eruzione potrebbe essere causata da segnali relativamente deboli come un basso sollevamento del suolo e un minor numero di terremoti. L’eruzione della caldera di Rabaul del 1994 in Papua Nuova Guinea è stata preceduta da piccoli terremoti a un decimo della velocità durante una crisi un decennio prima.

I compagni hanno insistito Un’esplosione non è inevitabile. Il dott. Stefano Carlino dell’Osservatorio del Vesuvio ha spiegato: “Questo è lo stesso per tutti i vulcani che sono stati quiescenti per generazioni. Come visto in vulcani simili in tutto il mondo, i campi verde bandiera possono stabilirsi in una nuova routine di dolci salite e discese o semplicemente rilassarsi Non è ancora certo cosa accadrà, si tratta solo di essere preparati per il risultato, cosa importante.