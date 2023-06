Vendite auto – Italia – maggio 2023: la pietra miliare della Peugeot 3008

Le vendite di auto in Italia si sono concluse a maggio 2023 con un totale di 149.411 unità. Molte delle immatricolazioni rappresentano un incremento del 23,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Peugeot 3008 è una delle migliori auto insaccando il titolo di SUV più venduto.

Il mercato automobilistico italiano continua a crescere. per tutto il mese maggio 2023 IL Vendita auto in Italia Totale registrato 149.411 unità. Il numero di auto nuove immatricolate si traduce in un significativo incremento rispetto al numero di auto pervenute nello stesso periodo dell’anno precedente. Crescita 23,1%.

I dati cumulativi di vendita evidenziano un risultato positivo pari alla crescita registrata nei mesi precedenti. nel mezzo Le nuove immatricolazioni di auto sono state pari a 702.339 unità nei mesi di gennaio e maggio, in crescita del 26,1%. rispetto al 2022.

FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia a maggio 2023

Quali sono i migliori modelli? Lui Classifica delle auto più vendute in Italia Il mese di maggio è significativo rispetto alle precedenti edizioni di questo elenco di consegna mensile. Ora, ancora una volta, non ci sono modifiche a questo modello leader di mercato con il pugno di ferro. Lui Vince la FIAT Panda. Ha ottenuto un risultato straordinario.

In Il secondo posto è Dacia Sandero, che torna ad entrare in scena con forza. E dentro Al terzo posto la Lancia Ypsilon

La sua performance è stata più solida nel secondo trimestre. Alle porte del palcoscenico c’è la Peugeot 3008, uno dei modelli più iconici. Non solo è salito di diverse tacche, ma ha anche conquistato il titolo di SUV più venduto.

Allo stesso modo, è importante evidenziare le prestazioni di altri modelli come Toyota Yaris (7°) e Peugeot 2008 (10°). Entrambi sono riusciti a entrare nella top 10.

Vendite per modello

Le auto più vendute nel mercato italiano:

classifica modello Vendita maggio’23 Vendita 2023 (gennaio-maggio) Classifica 2023 (gennaio-maggio) 1 FIAT PANDA 7.842 43.829 1 2 Dacia Sandero 5.287 21.84 2 3 Lancia Ypsilon 4.701 19.519 3 4 peugeot 3008 3.591 12.922 12 5 Toyota Yaris Croce 3.464 16.781 6 6 Ford Puma 3.402 13.082 undici 7 Toyota Yari 3.264 11.283 16 8 FIAT 500X 3.052 13.916 9 9 Volkswagen T-Roc 3.021 14.959 7 10 peugeot 2008 2.994 9.538 Venti undici Impugnatura Renault 2.908 13.678 10 12 Jeep Vendicatore 2.780 5.408 36 13 Jeep Rinnegato 2.586 17.428 5 14 Fiat 500 2.517 17.600 4 Quindici peugeot 208 2.443 9.799 19 16 OpelCorsa 2.261 11.989 13 17 Dacia Duster 2.056 13.982 8 18 Alfa Romeo Donale 1988 8.341 24 19 Renault Clio 1.964 10.515 17 Venti Bussola Jeep 1.950 11.820 14 Ventuno KIA Sportage 1.863 8.212 26 22 Citroën C3 1.745 11.776 Quindici 23 MG ZS 1.686 5.463 35 24 Ford Focus 1.620 8.662 22 25 VolkswagenTiguan 1.595 8.387 23

Vendita per marca

Record raggiunti dai produttori sul mercato italiano:

classifica marca Vendita maggio’23 Vendita 2023 (gennaio-maggio) Classifica 2023 (gennaio-maggio) 1 FIAT 14.691 80.678 1 2 Volkswagen 11.090 56.839 2 3 Toyota 10.713 44.472 3 4 Peugeot 10.678 40.567 4 5 Guado 8.399 39.482 5 6 Dacia 7.878 38.873 6 7 Jeep 6.898 33.742 8 8 Renault 6.825 34.063 7 9 Audi 6.428 29.888 9 10 La Bmw 5.306 25.361 10 undici ANATRA 4.783 21.143 14 12 Lancia 4.701 19.520 16 13 Opel 4.450 22.631 12 14 Hyundai 4.353 20.647 Quindici Quindici Mercedes 4.233 21.725 13 16 Citroen 3.994 23.570 undici 17 Suzuki 3.915 15.008 17 18 Automobili TR 3.108 12.173 Venti 19 Morris Garage 3.027 10.855 22 Venti Skoda 3.013 14.343 19 Ventuno Alfa Romeo 2.677 11.592 Ventuno 22 Nissan 2.253 14.822 18 23 Volvo 2.093 7.685 24 24 Mini 1996 8.787 23 25 Cupra 1.548 6.370 27 26 Tesla 1.477 6.767 26 27 Posto a sedere 1.308 5.636 28 28 Mazda 1.138 6.956 25 29 DS Automobili 1.031 3.711 30 30 Land Rover 859 3.876 29 31 Porsche 686 3.358 31 32 Lexus 570 1.562 37 33 EVO 562 2.038 35 3. 4 catapulta 473 2.376 33 35 Collegamento & Co. 425 2.662 32 36 accorto 405 2.103 3. 4 37 Maserati 373 1.748 36 38 Giaguaro 228 700 39 39 Subaru 207 1.176 38 40 Mahindra 141 347 42 41 stella polare 91 435 41 42 Mitsubishi 84 656 40 43 Ferrari 63 343 43 44 Lamborghini 49 194 44 Quattro. Cinque ssangyong 14 138 Quattro. Cinque 46 Aston Martin 10 43 46 47 Grande Muraglia 47 – (altre marche) 167 678 – READ Sergio Paris sull'attualità in Italia: "Serve continuità"

Lista di Marche di auto più popolari in Italia Fornisce anche notizie a maggio. Sebbene la FIAT sia la nuova vincitrice, Volkswagen e Toyota sono rispettivamente seconda e terza. Questi cambiamenti hanno portato Peugeot al quarto posto in classifica.