Situazione drammatica e danni “incalcolabili” per le alluvioni in Italia: continuano le ricerche dei dispersi

Resta l’Emilia Romagna Diramata l’allerta rossa per la pioggia di questo sabato e le operazioni di soccorso proseguono senza interruzioni. La situazione nella regione è “drammatica” e Il danno è “incalcolabile”., spiega laSexta Gianluca Biscotti, fondatore del ‘Gruppo BFP’. Il presidente della regione ha stimato tra i 2.000 e i 3.000 milioni di euro, che saranno per la ricostruzione, che durerà diversi anni, ma La cosa più preoccupante è che l’emergenza non è finita.

Emergenza già danneggiata Più di 5.000 aziende agricole. Il portavoce del cambiamento climatico di Greenpeace, Pedro Zorilla, ha affermato che questi eventi meteorologici avversi hanno un effetto molto negativo sui terreni agricoli, colpendo sia la frutta che le colture a foglia e arboree in grado di distruggere le colture erbacee.

C’è Già una zona complessaTrattandosi di un territorio molto delicato dal punto di vista idrologico, non sorprende che alcuni eventi meteorologici estremi sfocino in questo tipo di emergenza.

Le perdite economiche dirette e indirette sono incalcolabili. Gli esperti stimano che un ettaro di frutteto valga 50.000 euro. Persi finora 1.000 milioni in una delle zone colpite, la sola Ravenna.

IL Anche le infrastrutture ne risentono.“In parte perché non sono stati costruiti con questi scenari di un clima diverso con in mente disastri più estremi”, dice Zorilla.

La sospensione del Gran Premio di Formula 1 a Imola colpisce direttamente anche l’economia della regione e la sua organizzazione ha registrato lo scorso anno quasi 300 milioni di euro.

La pioggia continua anche questo sabato. La progressione del cambiamento climatico sta rendendo questi eventi estremi più intensi e più frequenti, quindi gli esperti insistono sullo studio urgente delle infrastrutture.