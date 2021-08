L’Italia ha deportato quasi 1.000 afgani e attende in altri 500 aeroporti

ROMA, 20 ago (Efe) – L’Italia ha evacuato 541 civili afgani negli ultimi cinque giorni, con uno scalo in Kuwait a seguito dell’arrivo dei talebani su un ponte aereo tra Kabul e Roma. La capitale dell’Afghanistan, ha annunciato oggi il ministero della Difesa.

“Più di 1.500 cittadini afgani sono al sicuro: circa 1.000 sono già arrivati ​​in Italia negli ultimi cinque giorni, e gli altri sono in attesa di lasciare l’aeroporto di Kabul”, ha detto oggi il ministro della Difesa Lorenzo Curini.

Nelle prossime ore il KC 767 sarà trasferito all’aeroporto romano di Fyamicino con 103 afgani in mattinata dalla capitale afgana al Kuwait e atterrerà alle 207 atterrando allo stesso aeroporto questo pomeriggio.

Sono i giorni in cui le forze armate non hanno tregua, garantendo un’importante operazione umanitaria. Grazie a una squadra per la cooperazione tra Difesa, Esteri, Interni e Servizi di informazione”, ha affermato il ministro in una nota.

Oltre ai 1.591 civili afgani ex collaboratori delle Forze armate italiane in Afghanistan, altri 59 civili, in maggioranza italiani, sono 1.500 militari sui 19 voli effettuati dall’inizio dell’operazione. Hanno partecipato otto aerei.

Dopo essere stati testati per il virus corona, i collaboratori afgani vengono ora trasportati in autobus in una base militare a Roccarso, nella regione Abruzzo (Italia centrale).

A fine giugno l’Italia ha completato il ritiro delle sue truppe dall’Afghanistan. Secondo il ministero della Difesa, negli ultimi 20 anni nel Paese sono stati feriti 723 soldati italiani e 53 uccisi. EFE

