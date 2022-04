L’Italia ha finalizzato ulteriori 6.000 milioni di dollari di aiuti per ridurre le perdite di energia

Questo contenuto è stato rilasciato il 27 aprile 2022 – 15:12

Roma, ap. 27 (EFE) .- Il governo italiano ha finalizzato l’approvazione per un nuovo pacchetto del valore di circa 6.000 milioni di euro per aiutare le imprese e le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi sulla bolletta energetica, ha promesso oggi il ministro dell’Economia Daniel Franco.

Franco ha spiegato in udienza parlamentare che questi .000 6.000 milioni porterebbero le risorse complessive a 21.500 milioni di euro, oltre ai 15.500 milioni già stanziati dalla Roma per rilanciare l’economia dall’inizio di quest’anno.

È probabile che la mossa venga approvata dal Consiglio dei ministri all’inizio di questa settimana, ha affermato il leader economico.

Franco ha anche affermato che il governo sta valutando la possibilità di “abbassare le tasse speciali sui carburanti oltre l’inizio di maggio” per perseguire questi prezzi per benzina e diesel, anche se non ha elaborato la scadenza, hanno confermato i media italiani. Potrebbe essere prorogato fino alla fine di giugno.

Infine, Roma sta esplorando modi per incoraggiare gli investimenti nelle energie rinnovabili e maggiori finanziamenti per le basi di gas naturale liquefatto in mare.

La guerra in Ucraina e la dipendenza dell’Ue dal gas russo hanno spinto al rialzo i prezzi dell’energia e spinto l’inflazione fuori controllo in Europa (in Italia ha raggiunto il 6,5% annuo a marzo), causando alloggi e imbarazzo. Imprese.

L’Italia ha importato circa il 40% della propria fornitura di gas dalla Russia entro il 2021 e negli ultimi mesi vuole diversificare le proprie risorse.

A questo proposito, il governo italiano ha recentemente firmato accordi con Algeria, Repubblica del Congo e Angola per aumentare le importazioni di gas dal 2023.

lsc / signor / mj

© EFE 2022. La ridistribuzione e la ritrasmissione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi di Efe è severamente vietata senza il previo ed esplicito consenso di Agencia EFE SA.