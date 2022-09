L’Italia ha riconquistato il titolo mondiale maschile dopo 24 anni

lL’italiana di pallavolo, dopo ventiquattro anni, è stata nuovamente incoronata campione del mondo dopo una vittoria questa domenica. 1-3 (25-22, 21-25, 18-25 e 20-25) contro la Polonia, vincitrice degli ultimi due MondialiFinali mondiali in Polonia e Slovenia.

Una vittoria assume ancora più rilevanza in quanto l’ha vinta la squadra di Transsalpine Quarto titolo mondiale -1990, 1994, 1998 e 2022- È diventato il settimo giocatore per la Polonia questa domenica.

La squadra di casa, soprattutto nel primo set, ha giocato con un certo estro Alexander Slivka e Kamil SemenyukL’Italia ha superato i quattro punti (21-17) aggiudicandosi la vittoria per 25-22.

Tuttavia, l’Italia Non ha gareggiato per le medaglie in una Coppa del Mondo dal 2010 Aveva chiarito che aveva argomenti per battere la Polonia quando era arrivata quarta nell’edizione giocata in casa.

Come confermato nelle prossime due manche, gli studenti in questo Ferdinando de Giorgio21-25 nel secondo set e 18-25 nel terzo dopo una netta vittoria.

Nel quarto e ultimo turno, le due squadre che sembravano dare le ali all’Italia campione d’Europa in carica, includevano gli “Azzurri”. Daniel Lavia e Alessandro Micheletto guidavano l’attaccoHanno vinto 20-25 per aggiungere la loro quarta corona globale.

Per la sua parte, Dopo aver sconfitto la Slovenia 3-1 (25-18, 25-18, 22-25 e 25-18) per mantenere la medaglia di bronzo questa domenica, il Brasile è rimasto imbattuto e ha incatenato il suo sesto podio consecutivo all’evento globale. In finale di consolazione.

Anche una battuta d’arresto divisa non ha impedito loro di lottare per l’oro dopo essere caduto (3-2) contro la Polonia nelle semifinali di sabato. Renan Dahl Sotto Ha sempre un aspetto migliore della Slovenia, che cercava la sua prima medaglia ai Mondiali.

Nei primi due set del match è stato chiaro che la squadra sudamericana ha perso lo stesso risultato (25-18).

Tuttavia, la Slovenia, che ha vinto l’argento negli ultimi due Campionati Europei, non è pronta a rinunciare alla possibilità di salire sul podio contro gli avversari. Doncek Stern Ha vinto il terzo set 22-25.

Ma la squadra europea non ha potuto fermare il successo del Brasile, che grazie all’ottimo attacco di Leal e Wallace, ha vinto 25-18 con il quarto ed ultimo turno. Dopo tre ori vinti nel 2002, 2006 e 2010, ha aggiunto la sua settima medaglia di Coppa del Mondo e il primo bronzo.; Anche tre argenti vinti nelle edizioni 1982, 2014 e 2018.