L’Italia, in ansia per la decisione di Mario Draghi, decide oggi se andare alle elezioni anticipate | Internazionale

L’Italia deve risolvere la violenta crisi di governo che si è aperta giovedì scorso questo mercoledì. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi Si è presentato al Senato in mattinata per spiegare i motivi che lo hanno spinto a rassegnare le dimissioni quasi una settimana fa. L’ex capo della Banca centrale europea è stato messo sotto pressione nelle ultime settimane per non dimettersi E la maggioranza dei parlamentari consultati da questo giornale crede che avrà effetto. Non si sa però quali saranno le condizioni per la permanenza in carica di Draghi. Questo mercoledì pomeriggio è stato approvato al Senato un voto di fiducia per suggellare l’accordo. Lo stesso rito si ripeterà giovedì alla Camera dei Deputati. A meno che non si tengano elezioni anticipate, la legislatura si concluderà nella primavera del prossimo anno.

Il tumulto si è leggermente intensificato nelle ultime ore. Sembra che i parlamentari vogliano ascoltare le loro risposte e riconsiderare la decisione impulsiva presa giovedì scorso. Ma non sarà gratuito. Martedì ha incontrato il presidente, Sergio Mattarella, che in questi giorni sta lavorando per riconsiderare la sua carica di presidente del Consiglio. “Il risultato finale, in linea di principio, è chiaro: Draghi resterà. Ma non sappiamo come lo affronteremo”, dice un influente vicepresidente democratico. “Dimissioni? “Siamo in un periodo di guerra, e per quanto turbolenta sia l’Italia, ora non si innesca una crisi di governo”, insiste.

Il rito del Senato durerà tutto il giorno e il voto affermativo non arriverà prima delle 18:30. Bisognerà attendere giovedì per tornare in scena alla Camera dei Deputati. Tuttavia, se il rituale di mercoledì viene portato a termine con successo, la seconda parte sarà una formalità. Nessuno dubita che si possa trovare una soluzione. Ma ci sono molte domande su come i pezzi si incastreranno. Iniziare con Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha aperto la crisi ritirandosi dall’ultimo voto di fiducia.

Rischio di rimozione in M5S

Il Grilli Sono sull’orlo di una nuova scissione, che potrebbe essere l’ultima goccia per la formazione anti-establishment. Nelle ultime ore è infuriata una battaglia tra chi è favorevole a rimanere al governo e chi è favorevole a chiudere la porta. Il loro capo, Giuseppe Conte, Inorridito dalla situazione che aveva creato, che lo stava trascinando nel baratro (nessuna situazione era a suo favore), iniziò a convincersi che avrebbe dovuto votare a favore della continuazione di Draghi. “Se lasci il governo, morirai di fame. E se si tengono le elezioni, non è nemmeno chiaro se possa essere un candidato”, dice un ex aiutante pipistrello Militanti oggi nelle file del partito del ministro degli Esteri ed ex leader del M5S, Luigi Di Maio.

L’ultima parte del caos è perfetta. La Liga di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi erano a disagio per la situazione. Una sezione del loro partito vicina alla struttura industriale e imprenditoriale del Nord chiede responsabilità. I capi di stato maggiore più aggressivi, di entrambi i partiti, pensano che le elezioni di fine settembre siano un’occasione migliore. per avere successo. e mettere i loro coetanei nelle liste. Il problema è che la destra, soprattutto Forza Italia del Partito popolare europeo, non può più essere fotografata come l’autrice del rovesciamento di un esecutivo in tempo di guerra. Una recessione dietro l’angolo è ancora meno.

