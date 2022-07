Adele stupisce in Italia con un look estivo che urla lusso

Sono io o tutti e la loro mamma sono in vacanza in Italia? La cantante britannica Adele e la sua fidanzata, una produttrice musicale Ricco Paolo, Una lunga lista di celebrità si sono radunate e hanno trascorso le vacanze in una delle mete più ambite: la Sardegna. Proprio oggi, la star è stata vista salire a bordo di uno yacht di lusso per godersi il panorama e prendere il sole. Ovviamente l’artista ha adattato La Dolce Vita e ha trovato l’outfit perfetto per lanciare un progetto così esclusivo.

Il lussuoso look estivo di Adele in Italia

Adele Ha optato per uno stile più colorato e dallo spirito libero per il suo viaggio, dando una pausa ai suoi caratteristici abiti neri e ai vecchi abiti di Hollywood. La cantante è stata fotografata con indosso un top con stampa a conchiglia e pantaloni della collezione Ibiza di Paula (perfetti per la sua vacanza al mare). La sua borsa da viaggio – la borsa in rafia Rive Gauche di Saint Laurent che portano tutte le ragazze – è l’alternativa perfetta per portare con sé tutto il necessario per una giornata al sole e in mezzo all’oceano: crema solare, acqua, cappello e occhiali da sole (adoriamo il suo classico paio nero oversize).