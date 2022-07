Ottieni la cittadinanza in Italia: in quali casi dovrebbe essere elaborata lì, quanti soldi portare e quanto tempo potrebbe volerci

Lo ha annunciato qualche settimana fa il governo italiano Accetta record digitali Archiviato da cittadini argentini rilasciato da aprile 2019 Elaborazione della cittadinanza di quel paese. L’annuncio è arrivato dopo i colloqui tra l’ambasciatore dell’Argentina in Italia, Roberto Carles, e il ministro dell’Interno Eduardo de Pedro.

Ma mentre questa può suonare come una buona notizia per gli argentini che esercitano la cittadinanza, la realtà è che coloro che ne trarranno il massimo beneficio Coloro che si recano in Italia per svolgere le pratiche di persona. Significa che questa azione non cambierà Situazione difficile a livello locale per ottenere incarichi consolari Italiano.

Cosa è successo ai certificati digitali prima di questa mossa? Durante la pandemia, l’Argentina ha iniziato a pubblicare i verbali in digitale. Alcuni comuni italiani non le accettarono perché ritenevano non autentiche. In questo modo, gli argentini che andavano in Italia per fare tutte le pratiche burocratiche sono rimasti bloccati lì perché non venivano accettati i certificati che portavano con sé. Ora, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ è ora in Argentina, il nostro paese non fornisce questi documenti su carta, perché le procedure sono ora completamente online. Da questa dichiarazione, ora accettano di essere validi quando qualcuno che sta per esercitare la cittadinanza in Italia la stampa e la porta al comune o al comune.

Un altro importante cambiamento avvenuto in Italia riguarda le procedure di cittadinanza Presentare una causa contro il governo italiano per ottenere la cittadinanza Lo vedrai presto Il processo è veloce. Come mai? Roma è stato l’unico tribunale civile che storicamente ha dato questa interpretazione. L’innovazione è che la struttura delle udienze è stata modificata e d’ora in poi si svolgerà non solo lì, ma anche in altri 107 tribunali in tutto il paese.

Dopo questo annuncio, i tempi dovrebbero accelerare nei prossimi mesi; A causa del gran numero di casi, il tribunale romano ha impiegato dai 18 ai 24 mesi per deciderli.

Quando ottenere la cittadinanza attraverso la magistratura? Quando il figlio o la figlia della prima donna discendente è nato prima del 1 gennaio 1948. In questi casi non è possibile il ricorso amministrativo attraverso il consolato o il comune: l’unico ricorso è il tribunale.

Y, In quali casi conviene viaggiare per ottenere la cittadinanza in Italia?

Considerando questi cambiamenti, in molti si chiederanno se sia conveniente trasferirsi in Italia per la cittadinanza. Ci sono molte cose da considerare prima di prendere una decisione. In primo luogo, è necessario valutare la necessità. Se lo scopo dell’ottenimento della cittadinanza è quello di poterla trasmettere ai propri figli o viaggiare senza visto, cioè Non sono urgenti ed è meglio e più economico fare i documenti dall’Argentina. Anche chi può farlo passare attraverso i tribunali non deve viaggiare perché può assumere un avvocato italiano che si occupa di tutte le pratiche burocratiche a Roma.

“Invece, Per chi vuole immigrare e ha bisogno della cittadinanza velocemente, l’Italia è il posto migliore per farlo. Se di solito presenti i documenti all’ambasciata italiana situata a Buenos Aires, dovresti ricordare che l’intero processo richiede solitamente due anni; Ma se lo offri in Italia, la durata del processo va dai tre ai sei mesi al massimo”, spiega Paula Transillo dall’Argentina, che vive in Francia da sette anni ed è consulente. Il tuo account Instagram Per gli argentini che cercano di ottenere la cittadinanza italiana.

Questi sono i passaggi e le questioni principali da considerare quando si acquisisce la cittadinanza italiana. Si precisa che non è richiesta la residenza amministrativa dei responsabili delle assunzioni. Sebbene molte persone decidano di farlo senza sapere da dove cominciare o come farlo, ce ne sono molte. Gruppi Facebook e utenti di social network Persone che pubblicano suggerimenti e rispondono a domande per aiutarli in questo compito.