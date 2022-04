Scrittore e sceneggiatore cubano senel pace Ricevuto mercoledì all’Avana Premio Ernest Hemingway per la letteratura In spagnolo, premiato nel 2020 negli Stati Uniti, la cui consegna è stata ritardata a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Fondatore e Presidente Movimento Storico Letterario Internazionale Con sede negli Stati Uniti, Alfred Pallister, Presenta il trofeo a Cenel Baz ad una festa al Museo fattoria di vegia, Per più di vent’anni è stata la residenza cubana temporanea del famoso romanziere americano Ernest Hemingway.

“È per noi un grande piacere ricevere questo premio a nome di uno scrittore importante nella storia di Cuba, per la sua amicizia e affetto per Cuba e per la sua grande influenza sulla letteratura dell’isola”, Lo ha annunciato lo scrittore cubano durante la cerimonia.

A Cenel Baz, autore del racconto Il lupo e la giungla e l’uomo nuovoSulla base del quale ha basato la sua sceneggiatura per il famoso film cubano fragola e cioccolatoHa ricevuto l’Hemingway Award per la sua carriera nella letteratura e nelle arti in generale.

Questo è stato annunciato nel 2020, durante Diciottesimo Simposio Internazionale Si è tenuto nella capitale cubana ed è il 60° anniversario della morte dell’autore di romanzi famosi come Per chi suona la campanaE festa Festa S Il vecchio e il mare.

Le opere letterarie di Baz includono Il re in giardino (1983), Non dirle che la ami (2004) o cielo con diamanti (2007).

Cinél Paz, National Film Award 2020, è stato anche sceneggiatore di altri film iconici del cinema cubano come La sposa di Davide S bellissime bugieHa lavorato come professore e consulente per la drammaturgia cinematografica dentro e fuori Cuba. (me)