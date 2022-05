L’Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i paesi europei a proteggersi dalle ondate di caldo • Lavoratori

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha esortato i paesi europei ad adottare misure per contrastare gli effetti negativi delle ondate di caldo estremo, perché il cambiamento climatico è una realtà quotidiana per i paesi.

“Poiché si prevede che il cambiamento climatico aumenterà in modo significativo l’esposizione delle persone alle ondate di calore e i servizi meteorologici europei si aspettano estati più calde e più secche, l’OMS/Europa chiede ai paesi di agire per evitare impatti globali negativi sulla salute”, seleziona un’organizzazione multilaterale .

I dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che negli ultimi 50 anni quasi 150.000 persone nella regione europea hanno perso la vita a causa delle temperature estreme; Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, 1.672 disastri climatici e meteorologici hanno causato più di 159.000 vittime.

Sebbene il 38% dei disastri siano attribuiti alle inondazioni e il 32% alle tempeste, le temperature estreme sono state responsabili del 93% dei decessi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha osservato che tra le misure per adattarsi alle future ondate di calore ci sono “Piani d’azione per il calore e la salute che includono sistemi di risposta e di allerta precoce per ambienti urbani e non”.

Secondo l’ultimo rapporto di WMO Per quanto riguarda lo stato del clima, questi quattro indicatori hanno stabilito nuovi record nel 2021: concentrazioni di gas serra ☁️ ⚠️Innalzamento del livello del mare💧 ⚠️ Temperatura dell’oceano 🌡️🌊 ⚠️ Acidificazione degli oceani 🪸 Il #AzioneClimatica Più urgente che mai. – Cambiamento climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC) 18 maggio 2022

Un altro protocollo rivelato dall’OMS sollecita lo sviluppo di strategie di risposta rivolte sia alla popolazione generale che ai gruppi vulnerabili come gli anziani o le persone che lavorano all’aperto, nonché l’attuazione di piani di comunicazione efficaci. (Tratto da Telesur)