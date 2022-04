Lost Ark rivelerà la sua prossima tabella di marcia ad aprile

Da Il suo lancio di successo Iniziale, bara mancante In fase di sviluppo, ma i giocatori sono già affamati di altre notizie, in parte a causa dell’accesso anticipato Aggiornamento di marzo. In questo modo, da il sorriso Hanno lasciato dei dettagli sulle date e ne fanno già riferimento ad una: durante questo mese dettaglieranno la roadmap utilizzando Contenuti in arrivo anche nello stesso mese di aprile e maggio.

In un post sul blog ufficiale del gioco, lo studio ha anche previsto quali saranno alcune di queste nuove funzionalità, inclusi i nuovi capitoli. Tuttavia, nonostante ciò che ci si aspetta da questo aggiornamento dei contenuti, a Smilegate non hanno fretta di finirlo, anche conoscendo la frustrazione dei giocatori, poiché affermano di “dare priorità alla qualità e alla precisione rispetto alla velocità di sviluppo e lancio”.

Aggiornamenti molto importanti nei mesi di aprile e maggio

Come abbiamo detto, non hanno detto quando arriverà questa tabella di marcia, ma il tipo di contenuto che possiamo aspettarci, spiegando che la maggior parte è stata basata sul feedback della community, quindi i giocatori possono ottenere previsioni sulle funzionalità e notizie tanto attese storie.

“Quando questa tabella di marcia arriverà, fornirà una prima occhiata alle prossime classi, raid e altre nuove funzionalità che miriamo a rilasciare durante gli aggiornamenti dei contenuti di aprile e maggio”, hanno affermato nel post. “Non vedrai ogni cambiamento, evento, correzione di bug o miglioramento della qualità della vita inclusi negli aggiornamenti settimanali durante questi mesi. In effetti Questo può anche cambiare in base al feedback e ai dati che riceviamo”, mettendo in chiaro che tutto ciò che avevano pianificato di rilasciare durante questi due mesi potrebbe ricevere immediatamente modifiche dell’ultimo minuto.