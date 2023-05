Luciano González con mischia: “La squadra era molto unita”

scrum.comLettura: 1 minuto.

Luciano Gonzalez Rizzoni Dialogo con Scrum dopo l’accaduto Storica vittoria Gioco Pumas 7 vs FigiE Per la seconda partita del girone in Londra Sevensl’ultima tappa del tour mondiale.

Il terzino argentino, protagonista della vittoria, analizza la partita: “Sono contento del lavoro della squadra, in questa fase dell’anno questi risultati si ottengono e di più contro una squadra come le Fiji. È una partita che ti può guardare e divertirsi. La squadra era molto affiatata”. È stata una grande partita, molto dinamica “, ha notato in primo luogo.

Inoltre, Gonzalez ha parlato dell’inizio della partita in giallo Marco Moneta: “Di solito capita a noi, hai visto com’è fatto Sevens, magari prendi un cartellino giallo per qualcosa che non va. La squadra è già preparata mentalmente per queste cose, queste situazioni, sa come giocare, il modo di giocare La verità è che abbiamo saputo risolverlo molto bene, è molto buono”. “Ci ha elogiato. Abbiamo iniziato con il giallo e ci abbiamo provato contro di lui, duro, ma alla fine ha ceduto”, ha osservato.

Al terzino, infine, il merito della brillante corsa in meta di German Schulz: “È stato un colpo di fortuna, credo sia stata un po’ di fortuna. Niente, ho aperto un po’ gli spazi e sono corso, non faccio altro che piegare la testa e andare avanti”, ha concluso.