Lyles appende 5 zeri e gli Orioles battono A

Jordan Lyles ha segnato sei gol e ha camminato per una corsa a reti inviolate mercoledì ottenendo la sua prima vittoria della stagione, una vittoria per 1-0 dei Baltimore Orioles sugli Oakland Athletics.

Ryan McKenna ha segnato l’unica metà della partita con un fallo di Elvis Andros, l’interbase, nel quinto.

Lyles (1-1) ha mancato cinque colpi e ha preso Dalton Jeffries (1-2) destrorso, che ha mancato tre colpi e ne ha eseguito uno non guadagnato da cinque colpi e non ha camminato in sei inning impressionanti.

Tony Kemp è salito ottavo di un colpo da Brian Baker, che ha poi scaricato un infortunio a Sheldon Neuss prima di sparare oltre i suoi prossimi avversari e costringere la palla fuori dall’inning illeso. Jorge Lopez ha concluso il lavoro con il suo secondo salvataggio.

L’inizio del match è stato anticipato di tre ore e mezza a causa delle previsioni di forti piogge che potrebbero portare all’annullamento della partita di giovedì, l’ultima della serie.

Per gli Orioles, venezuelano Anthony Santander 4-2, Rugend Odor 4-0. Il domenicano Kelvin Gutierrez 3-0.

In atletica il panamense Christian Betancourt 4-1. Venezuelano Elvis Andros 4-0. Il domenicano Christian Bacchi 3-0.