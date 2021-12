Mallorca-Celta: Storm cancella Maiorca e Celta

SDifficilmente si può dire di Maiorca-Celta che non ha nulla a che fare con i forti venti. Si parla molto di pioggia, fango o neve, ma non c’è niente di più fastidioso per giocare a calcio del vento.. E a Maiorca c’era qualcosa da sopportare, soprattutto nella prima parte.

All’inizio erano i locali che erano favorevoli, ma la tempesta era tale da non dare loro molti benefici extraterritoriali. Il Celta ha avuto difficoltà a tenere la palla lontana dal portiere, anche il Maiorca ha trovato estremamente difficile essere abbastanza preciso. Essere in grado di raggiungere l’area avversaria con la palla dominante.

E se era già difficile recuperare, anche le condizioni non aiutavano. Nove minuti dopo, l’interfono dell’arbitro si ruppe. All’età di quindici anni, la palla colpì così tanto Santi Mina che dovette andare in barella, anche se non ci furono conseguenze gravi.. Calcio totale, poco.

In quei 45 minuti in cui il vento non si fermava –Anche Kang-In Lee ha dovuto tirare un calcio d’angolo con Dani Rodriguez in possesso di palla come in un gioco da ragazzi.– Celta ha avuto la migliore occasione, con un tiro di Gallardo preso da Reina.

Nella seconda parte sembrava che la tempesta desse una tregua. Anche i giocatori ci sono abituati e questo aiuta. Ma ancora nessuno è completamente soddisfatto. Il vento era rafficato, quindi era difficile misurare e i giocatori si sono impegnati molto. Almeno il gioco ha acquisito un certo ritmo.

Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni. Locali, nell’angolo preso da Kang-In Lee, Maffeo ha finito alto. visitatori, spiegato, Con un tiro di Gallardo su break di Reina e nell’angolo posteriore un colpo di testa di Tapia ferma il gol. Anche nell’estensione, Nolito e Bryce hanno avuto altre due occasioni, ma si sono scontrati con Reina, che ha salvato un punto per la sua squadra.