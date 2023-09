Rocky Belmonte e “Loco” Wagner non ce l’hanno fatta: condannati a morte in “El Gran Chef Famosos”

I parenti Rocky Belmonte, “Loco” Wagner, Jose Martinez e Serena Ortiz aiutarono in cucina per non essere mandati alla temuta sentenza. Ricorda come hanno fatto i partecipanti.

Chi giudicherà ‘Il grande chef delle celebrità’? “Grande chef famoso” È iniziata una nuova fase di eliminazione e il 20 settembre i giurati hanno annunciato ai partecipanti che si sarebbero diretti a una nuova notte di condanna. “Loco” Wagner e Rocky Belmonte furono scelti per questa versione. Nel frattempo, Serena Ortiz e Jose Martinez sono passati alla fase successiva. Rocky Belmont e “Loco” Wagner vanno all’udienza di condanna. | Cattura/latino Il piatto “pazzo” di Wagner, quello con il punteggio più basso? Il burrito “Loco” Wagner non ha ottenuto le migliori recensioni da parte della giuria. È stato il più interrogato degli altri tre e ha potuto presentare nuovamente la sentenza. Il partecipante ha ammesso di aver commesso alcuni errori durante la sfida. Il piatto di “Mad” Wagner non è stato molto apprezzato dalla giuria. | Cattura/latino Troppe spezie in un piatto di Rocky Belmont? Javier Macias ha confermato che il burrito Rocky Belmont Aveva delle spezie extra ed era molto piccante. Il partecipante e sua sorella hanno spiegato che questo era il modo in cui mangiavano il cibo in Messico e dovevano “sopportare” le sue spezie. Ecco come appare il dipinto di Rocky Belmont. | Cattura/latino Burrito di Serena Ortiz con opinioni divise piatto di Sirena Ortiz Aveva buone recensioni, tuttavia, la giuria ha avuto una strana reazione quando ha provato il burrito ripieno. Ecco come appare il dipinto di Serena Ortiz. | Cattura/latino Così è apparso il primo piatto di José Martinez José Martinez È riuscito a finire il suo piatto in tempo, ma Javier Macias ha dubitato della sua farcitura. Nelly Rossinelli pensava che la sua frittata fosse troppo densa. READ Miss World 2021 LIVE tramite Telemundo e il palinsesto DirecTV dove è possibile seguire la diretta e la finale del concorso di bellezza Miss International | Guarda gratis e online su YouTube | Messico | MX | argentino | AR | libbra invia | Luci Jose Martinez Plato ottiene le qualifiche della giuria. | Cattura/latino La madre di Serena Ortiz scherza e la confonde con Raisa La madre di Serena Ortiz ha accompagnato la figlia nella preparazione dei burritos. Jose Pelaez è arrivato alla sua fermata e ha scherzato con lei, confondendola con Raisa Ortiz. Il che ha fatto arrabbiare i partecipanti. La madre di Serena Ortiz è confusa quando la riconosce. | Cattura/Informazioni Giacomo afferma che “Loco” non assomiglia per niente a sua sorella sorella Wagner “Il pazzo”. Ha visitato il set di “The Great Celebrity Chef” per aiutarlo nella seconda sfida. Giacomo Bocchio ha commentato che non le somigliava affatto. La sorella di “Mad” Wagner lo aiuta nella seconda sfida. | Cattura/latino Jose Martinez non avrà il dinamismo per vincere la prima sfida José Martinez, Vincendo la prima sfida, ha ottenuto il vantaggio di non fare la dinamica “Quanto bene mi conosci”. Durante il gioco, il partecipante deve scegliere i ruoli dei suoi compagni di squadra per superare la sfida. Jose Martinez ha vinto il lungometraggio e non dovrà accettare la seconda sfida. | Cattura/Informazioni Seconda sfida della serata: burritos La seconda sfida per i partecipanti sarà quella di aiutare le loro famiglie. Jose Martinez sarà accompagnato da sua madre, mentre il resto dei concorrenti sarà accompagnato dalle sue sorelle. La sfida da vincere è fare Burrito. I partecipanti e le loro famiglie cucinano insieme la seconda sfida. | Cattura/latino Risultati dopo la qualificazione alla cieca I familiari dei partecipanti hanno assaggiato i piatti alla cieca e hanno dato il loro voto finale. Dopo la deliberazione n. 4 (preparata dall’art José Martinez), è risultato vincitore. READ LatAm Cinemas » Progetti latinoamericani premiati ai pitch MIFA; Ibermedia Next annuncia il comitato di valutazione I parenti dei partecipanti valutano i piatti alla cieca. | Cattura/latino

