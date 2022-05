Mamba mood, il segreto della Serie Avell Milan in Italia

Sebbene se ne sia andato a gennaio 2020, Kobe Bryant Ha lasciato una grande eredità, non solo nei campi della NBA., Ma fuori. Parte di quella tradizione è il suo umore, che è ciò che ha sempre cercato di renderlo migliore.

A seguito delle accuse di abusi sessuali da parte di una ragazza di 19 anni, Bryant ha creato un soprannome di “Black Mamba” per ripulire la sua immagine e andare avanti. L’umore di Kobe Ha raggiunto tutte le parti del mondo e molti l’hanno usato come esempio, tra cui il Milan, la squadra più vicina a raggiungere la Serie A italiana. Scudetto.

Il quadro ‘Rosonero’ L’Inter ha due punti di vantaggio sul Milan Il Milan sarà incoronato campione di Serie A se vincerà l’ultima giornata o subirà una battuta d’arresto per l’Inter.

Stefano Pioli svela il segreto

Il Milan ne ha vinte cinque di fila, portandolo al vertice del campionato italiano. Stefano Pioli ha promesso che “l’atteggiamento da mamba” è stato uno dei segreti con cui il club ha avuto successo.

“Ho visto i giocatori intervistare Kobe Bryant, dove dice di aver giocato due partite nella finale NBA., Non potrebbe funzionare. Lo stesso vale per noi. Abbiamo fatto molto, ma non abbiamo potuto lavorare. Quindi dobbiamo continuare con la stessa determinazione, concentrazione e calma”, ha detto Pioli.

Il Milan chiude la stagione affrontando il Sassuolo da spettatore, mentre chiude la stagione contro l’Inter Samptoria. Entrambi gli incontri si svolgeranno alle 12:00 ET (11:00 CT e 09:00 PT).