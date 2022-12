Manca davvero poco! Dead Space Remake è già oro su Xbox

Non c’è dubbio che il 2023 sarà un grande anno in termini di uscite di videogiochi, poiché a tutte le proposte che abbiamo conosciuto durante quest’anno, ora si aggiungono nei primi mesi Remake di Spazio morto, che onestamente sembra piuttosto buono. Di recente sono emerse notizie che confermano il successo del gioco, e basta Ora Dead Space Remake è già gold su Xbox, Tutto si sta preparando per la sua uscita il 27 gennaio.

tramite il suo account Twitter ufficiale, Motivo E.A La notizia annunciata a tutti, che la versione rimasterizzata del gioco è già gold e pronta per l’uscita il prossimo anno. Ricordiamo che recentemente sono apparse molte novità sul titolo, dove si trovano gli sviluppatori Hanno completamente reinventato il gioco, L’aggiunta di elementi rende la storia più interessante.

Come te lo diciamo in precedenzauno dei cambiamenti più importanti che questa nuova versione del gioco apporterà in termini di missioni secondarie, sarà quello Tutti i nuovi personaggi ruoteranno attorno a personaggi minori, per dare più vita al mondo di gioco in generale. Allo stesso modo, il protagonista Isaac Clarke ora avrà una voce, quindi aggiunge ancora più potere al personaggio. Inoltre il gioco sarà una serie di inquadrature senza tagliare la telecamera, per dare al tutto più dinamicità.

Sta per arrivare un anno di così tante uscite, ci vorrà del tempo per suonarle tutte. Tuttavia, per i fan di questa saga horror, questo è il momento perfetto e il modo migliore per riavviare uno dei classici del genere, che avrà molti elementi distinti nella sua narrazione. Remake di Spazio morto Rilasciato il 27 gennaio su Xbox Series X | S, PS5 e PC per $ 69,99.