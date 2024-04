La guerra tra Israele e Gaza in diretta | L’Iran afferma che le ambasciate israeliane “non sono più sicure”. internazionale

Il leader dell'opposizione israeliana incontra oggi Linken nel pieno della crisi tra Biden e Netanyahu

Il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, incontrerà domenica il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e altri alti funzionari della Casa Bianca, dopo essersi recato ieri sera a Washington, secondo quanto riferito dal suo partito Yesh Atid. Account Lapid incontrerà anche il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer, che il mese scorso ha chiesto elezioni anticipate in Israele e ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di essere uno degli “ostacoli” alla pace nella regione.

Lo stesso Lapid condivide la stessa urgenza riguardo allo svolgimento delle elezioni, dichiarando pochi giorni fa nella sessione plenaria della Knesset (il parlamento israeliano) a Gerusalemme che “non esiste altro Paese al mondo in cui il governo possa rimanere al potere”. [después de] L'8 ottobre.” Inoltre, ha descritto il governo Netanyahu sul social network

L'incontro di Lapid con Blinken avviene in un momento in cui i rapporti tra il governo di Netanyahu e l'amministrazione del presidente Joe Biden sono tornati tesi, soprattutto dopo l'attacco israeliano al convoglio umanitario dell'organizzazione non governativa World Central Kitchen (WCK), che ha provocato la morte di sette operatori umanitari. Parlando ieri al notiziario israeliano Channel 12, Lapid si è lamentato del fatto che la condotta della guerra di Netanyahu sta “facendo crollare” gli stretti legami che Israele mantiene con il suo alleato nordamericano, e ha detto che troverà difficile ristabilire completamente tali legami in futuro. Governi. Il leader dell’opposizione ha aggiunto: “I colloqui con gli Stati Uniti dovrebbero svolgersi a porte chiuse e non davanti alle telecamere”.

Giovedì 4 aprile, Biden ha detto a Netanyahu in una telefonata che l’attacco di martedì contro il veicolo della ONG WCK era “inaccettabile” e ha chiesto, per la prima volta, un “cessate il fuoco immediato” nella Striscia di Gaza. In risposta, Israele ha accettato di aprire “temporaneamente” il valico di Erez per la prima volta dall’inizio della guerra per portare gli aiuti umanitari essenziali direttamente al nord, che è sull’orlo della carestia, dal porto di Ashdod. Il netto cambio di posizione degli Stati Uniti si è fatto sentire già alla fine di marzo, quando il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha concordato “inequivocabilmente” un cessate il fuoco immediato per la restante parte del Ramadan – che non è stato rispettato – dopo l’astensione degli Stati Uniti. tempo si è astenuto dal voto. Nei mesi.

Negli ultimi mesi, Biden ha anche ribadito a Netanyahu le sue preoccupazioni per la prevista offensiva di terra sulla città di Rafah, dove più di 1,4 milioni di persone, la maggior parte delle quali sfollate con la forza, vivono in condizioni di sovraffollamento. (Effy)