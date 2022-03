Mario Kart 8 Deluxe: il nome in lingua spagnola ha rivelato 12 coppe di DLC

Mario Kart 8 Deluxe Rilasciato ufficialmente il primo lotto di passare un percorso aggiuntivo, il nuovo DLC a pagamento per il popolare titolo Nintendo Switch. secondo Ora possiamo correre nei primi 8 cerchi Tra i 48 tracciati rielaborati dei precedenti giochi di Mario Kart che compongono il pass è possibile consultare Nome ufficiale in spagnolo Di tutte le tazze in questo corridoio che si allunga.

In sintesi e in modo che non ci sia confusione, Extra Tracks Pass from Mario Kart 8 Deluxe sarà composto da Un totale di 12 tazzeOgni tazza ha 4 cerchi. In totale, 48 tracce completamente rimasterizzate dai precedenti 8 giochi di Mario Kart (tutti da console e Mario Kart Tour). Questa distribuzione consisterà in sei consegne; Ogni consegna con due tazze di quattro cerchi.

Dal 18 marzo sono già disponibili le prime due coppe, ovvero Coppa d’oro Turbo e il Coppa della fortuna. Da qui fino alla fine del 2023 arriveranno le altre cinque spedizioni; Ogni puntata con due nuove coppe di otto cerchi in totale. Di seguito vi lasciamo l’elenco completo dei nomi ufficiali in spagnolo per 12 coppe di Mario Kart 8 Deluxe Extra Tracks Pass. Riprenderemo circuiti leggendari della saga, come Senda el Arce, Pinball Waluigi, Toad Factory o Air Fortress?





Nome delle 12 coppe di Mario Kart 8 Deluxe Bonus Track Pass

Coppa d’oro Turbo (disponibile ora)

Feline Fortuna Cup (disponibile ora)

tazza di rapa

Coppa dell’elicottero

Coppa Rock

tazza di luna

Macedonia

Coppa Boomerang

Coppa di piume

tazza di ciliegie

coppa di quercia

tazza per spiedini

Coppa d’oro Turbo

Boulevard Parigi (tour Mario Kart)

Rana ad anello (Mario Kart 7)

Cioccolato di montagna (Mario Kart 64)

Centro del cocco (Mario Kart Way)

Coppa della fortuna

Circuito di Tokyo (tour Mario Kart)

Colline dei funghi (Mario Kart DS)

Giardino Celeste (Mario Kart: Super Circuito)

Palazzo dei Ninja (Tour di Mario Kart)

Mario Kart 8 Deluxe Può essere acquistato in formato fisico o digitale esclusivamente per Nintendo Switch.