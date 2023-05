Martin Scorsese sta producendo il nuovo film di Rodrigo Cortes con protagonista Mario Casas

Martin Scorsese deve essere ancora al settimo cielo ora che lo è Batti le mani per diversi minuti all’attuale Festival di Cannes Dopo aver controllato Assassini di fiori di lunaIl suo ultimo film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ha entusiasmato critica e pubblico alla kermesse francese. Con quel successo ancora nelle sue mani, e ancora in attesa che il lungometraggio venga distribuito in sale selezionate e Apple TV+ presto nel 2023, è stato annunciato da diversi che il responsabile ne sia responsabile Brutte strade Già prossima destinazione: la produzione scaricoIl nuovo film di Rodrigo Cortezil regista responsabile di lungometraggi come luci rosse Anche sepoltoSerie TV come Storie che non dormono mai.

“Vorrei condividere questo con voi, perché potete già immaginare cosa abbia significato per un ragazzo che un giorno a Salamanca si è trovato davanti a un poster di ‘Il colore dei soldi’ e ha deciso che sarebbe stato un film con Paul Newman ,” ha commentato Curtis attraverso una dichiarazione ufficiale esprimendo la sua eccitazione. La produzione è nelle mani di Adrian Guerra e Nria Valls, della Nostromo Picturese la storia “parla di un giovane che vuole vivere in prigione e fa tutto il possibile per realizzarlo, cercando di commettere reati sempre più gravi”. José Sacristen, Blanca Portillo, Guillermo Toledo e Josep Maria Poe Accompagneranno Casas e Castillo nella distribuzione.

“ Da Killers of the Flower Moon al cinema spagnolo: Scorsese abbraccia il nuovo Rodrigo Cortes.

“Il film è una straordinaria e unica miscela di generiGuerra rivelato diversi durante un colloquio. “È un thriller di evasione raccontato al contrario. La storia di un uomo distrutto che vuole strappare la sua libertà. Avventura di fuga impossibile e freneticaIl progetto sembra aver interessato Scorsese fin dall’inizio, il che ha senso data la direzione di taglio di Curtis, che era molto orientata al genere. scarico Vuole essere una delle opere più oscure del regista e una delle sue più complesseperché intende raccontare una classica storia di fuga, fuga e ribaltamento della tavola.