Il Maserati Fulgur GT diventerà Punta di diamante sulla strada della piena elettrificazione del marchio Benessere Collezione Stilant. La nuova GranTurismo avrà tre motori elettrici e produrrà 1.200 cavalli.

Le prestazioni della nuova Maserati sono impressionanti: accelera da 0 a 100 km/h in tre secondi e raggiunge una velocità massima di 300 km/h. La nuova Maserati Fulgur GT Cattura la silhouette di una Gran Turismo a benzina con carrozzeria coupé e quattro posti. Avrà batterie di nuova concezione che beneficeranno della tecnologia che prepara il marchio ad approdare nel 2023 in Formula E, utilizzata anche in Formula 1.

Tra il 2024 e il 2025, l’intera gamma di prodotti Maserati avrà versioni 100% elettriche quando il modello verrà rinnovato, a partire da Supercar MC20l’avveniristica berlina sportiva Quattroporte e Ascensore per SUV. L’offerta di Maserati Folgore dovrebbe coprire tutti i segmenti del mercato delle auto di lusso, secondo l’amministratore delegato di Maserati Davide Grasso.

Prossimi modelli elettrificati

Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno il primo marchio ad adottare soluzioni 100% elettriche e saranno lanciate il prossimo anno. Sarà progettato a Modena, dove ha sede Maserati, e prodotto a Torino. Il nuovo piccolo SUV Grecale, che sarà svelato nei prossimi giorni, avrà anche soluzioni elettriche il prossimo anno.

I moduli batteria per tutte le auto elettriche Maserati, invece, saranno prodotti nello stabilimento di assemblaggio Mirafiori Battery Hub di Torino e il suono rimarrà un elemento simbolo del marchio. I futuri motori elettrici avranno un suono specifico ed esclusivo. L’obiettivo è avere motori più leggeri ed efficienti, con prestazioni migliori e maggiore autonomia.

Maserati ha realizzato un utile operativo rettificato di 103 milioni di euro nel 2021, rispetto ai 91 milioni di euro persi nel 2020, secondo i dati del consorzio. Trident ha fatturato 2.021 milioni di euro lo scorso anno, un aumento del 47% rispetto ai 1.375 milioni di euro fatturati nel 2020, mentre le sue immatricolazioni mondiali hanno registrato una forte crescita, il 41% rispetto all’anno precedente, con un totale di 24.269 veicoli consegnati ai clienti. . Globalismo.