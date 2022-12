Mattinata di calcio in un piccolo spazio

15-12-2022

La squadra di calcio paraguaiana under 20 si è allenata giovedì presso il centro sportivo ad alte prestazioni “Esc. Oscar Harrison”, con la sua mente impostata sul Sud America in questa categoria.

Senza sosta, i lavori continuano al CARDE di Ypané. Questo giovedì, i componenti della squadra giovanile selezionati nella prima parte sono stati allenati con attivazione protettiva, come indicato dai fisioterapisti Walter Montes de Oca e Sergio Mendieta. La mobilitazione è proseguita con movimenti di riscaldamento suggeriti dal preparatore fisico Jose Caballero.

La formazione si è spostata sul campo 3 e, su incarico del Coordinatore Generale delle Squadre Giovanili Aldo Bobadilla, i giocatori hanno svolto il lavoro di identificazione nelle sue varie forme.

Nella parte finale delle attività di giovedì, i giovani biancorossi hanno giocato a calcio in uno spazio ristretto, insistendo sulla buona gestione del pallone. Il sub 20 Albirroja ha concluso il lavoro della giornata con sedute di stretching e crioterapia. La squadra selezionata si sposterà di nuovo venerdì alle 18:00.

La Peruja incontrerà i suoi rivali

Mercoledì prossimo, 21 dicembre dalle ore 14:00, si svolgerà il sorteggio del Campionato Sudamericano Sub-20 – Colombia 2023, che si terrà presso le strutture CONMEBOL. Il torneo di qualificazione per la Coppa del Mondo in Indonesia 2023 vedrà due teste di serie, la Colombia è la nazione ospitante e l’Ecuador l’ultimo campione della competizione continentale in questa categoria.

