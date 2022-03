Meghan Markle lancia il suo primo podcast Spotify incentrato sulle donne

Archewell Audio arriverà quest’estate

Dopo aver firmato un importante contratto con NetflixIl il principe Enrico e sua moglie Megan Partnership con la piattaforma spotify per produrre un podcast per diversi anni chiamato “Archewell Audio’. La prima consegna è prevista per questa estate, ha spiegato oggi la piattaforma.

La serie sarà presentata dalla duchessa del Sussex e, man mano che procede, Markle intervisterà storici ed esperti per sfatare gli stereotipi che contraddistinguono donne diverse nella loro immagine pubblica. Le donne condivideranno anche le loro esperienze con i segni che definiscono il loro stile generale di comportamento.

“Così si parla di donne: le parole che allevano le nostre ragazze e come i media riflettono noi donne”, sottolinea Markle nel comunicato, “ma da dove vengono questi stereotipi? E come continuano ad emergere e definire il nostro vite?”

Scommetti sui podcast

nonostante Enrico E il Megan ora vivi dentro CaliforniaE il “La forza delle loro voci risiede nel loro status di cittadini globali”, ha detto Content Manager spotifyE il Alba Ostrovin una dichiarazione in cui spiega che cercheranno di farlo “Voci non rappresentate”. Da parte loro, il Duchi di Sussex l’hanno menzionato “Ciò che amiamo del podcast è che ricorda a tutti noi di prenderci un momento per ascoltarci davvero e connetterci senza essere distratti”.. “Quando ci ascoltiamo e ascoltiamo le storie degli altri, ci ricorda quanto siamo tutti vicini”hanno aggiunto.

Il podcast è già stato consegnato per la prima volta questo Natale: Archewell ha lanciato uno speciale su Spotify con ospiti come Stacey Abrams, José Andrés, James Corden, Elton John, Naomi Osaka e Tyler Perry.

Notizie correlate

Enrico36 anni, nipote Regina Isabella IIE il MeganL’ex attrice americana di 39 anni ha ufficialmente rinunciato al ruolo dei reali britannici ad aprile, dopo aver espresso il suo desiderio di indipendenza. Hanno già firmato un contratto multimilionario con la piattaforma audiovisiva Netflix a settembre per la produzione di film, tra cui una serie di documentari sulla natura e una serie animata su donne dal grande destino.

Dopo la loro separazione dalla famiglia reale, i loro critici li hanno accusati di aver cercato di incassare la loro fama, ma la coppia ha sottolineato il loro desiderio di lavorare per cause umanitarie, in particolare attraverso la loro fondazione. Archwellun nome ispirato al nome di suo figlio tiro con l’arco.