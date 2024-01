Meloni ed Eni promuovono un piano per rendere l'Italia un gateway del gas tra Europa e Africa

L’Italia e il governo Eni stanno promuovendo un piano per trasformare il Paese in un gateway del gas tra Europa e Africa. Come cerca Roma Rafforza i tuoi legami economici e incoraggiarne di nuovi contatti Raccordi gas Con il continente, il gigante Il governo si assume il compito di Massimizza il tuo investimento Nei paesi strategici del Nord Africa.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha annunciato lunedì un piano di investimenti da 5,5 miliardi di euro in Africa. Battezzato Plan Mate rientra nell'impegno dell'Italia Fermare l’immigrazione africana Migliorando l’istruzione, l’agricoltura e il settore energetico. Sebbene la “gestione della migrazione” sia una questione chiave nel progetto, l’Italia è particolarmente interessata a sviluppare rapporti con i fornitori strategici di gas nordafricani. Algeria o Libia. La ragione? Svolge un ruolo importante nelle importazioni di energia dell'Europa. [Italia estudia vender hasta el 4% de Eni por 2.000 millones como parte de su plan de privatizaciones.] “L'interesse dell'Italia è aiutare i Paesi che sono già interessati a produrre energia sufficiente per i propri bisogni Eccedenza delle esportazioni verso l’EuropaConiugare due esigenze: quella degli africani di sfruttare questa produzione per creare ricchezza e quella degli europei di garantire nuovi canali di distribuzione dell'energia”, ha spiegato lunedì il leader di estrema destra all'inizio del vertice Africa-Italia. Proprio il nome di questo progetto è rispettabile Enrico Mattei, sono il fondatore. Il piano di Matteo punta a rendere l'Italia un Paese completamente libero dalla dipendenza dal gas russo entro due anni. Centro Energia tra Nord Africa ed Europa. Attraverso la costruzione di nuovi gasdotti, l’Italia punta a diventare un esportatore di gas naturale e idrogeno. Germania E AustriaConsolidarsi come collegamento strategico tra il Nord Africa e i Paesi del Centro e Nord Europa. READ Italia: Arrestato Anulan Orden a Sospechoso del Vaticano Del piano di investimenti annunciato dalla Meloni arriveranno quasi 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi dal Fondo per la cooperazione allo sviluppo. La mia strategia L'Eni ha firmato l'anno scorso Storico accordo con il gruppo libico NOC Per la produzione di gas nel paese. L'alleanza consente l'avvio dello sviluppo di due giacimenti di gas in Libia con un investimento di 8 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro). L’obiettivo è produrre 750 milioni di piedi cubi di gas al giorno entro il 2026. L’agenzia governativa ha annunciato investimenti anche l’anno scorso 7,7 miliardi di dollari (circa 7,1 miliardi di euro) di nuovi investimenti in Egitto. Per i prossimi quattro anni. Il suo obiettivo è valorizzare le risorse del Paese nel settore energetico e promuovere gli accordi raggiunti in questo senso negli ultimi anni. All’inizio del 2023 ha finalizzato un accordo di acquisizione con Snam Controllo del gasdotto convogliato, che contribuisce al trasporto del gas dall'Algeria e dalla Tunisia all'Italia. Allo stesso modo, Eni ha avviato la gestione di vari “hub agricoli” in diversi paesi africani, il cui scopo è quello di coltivare sementi per la produzione di biocarburanti. Segui gli argomenti che ti interessano

