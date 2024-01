Serie A: la Roma batte la Salernitana con un rigore di Tybala | La squadra di De Rossi regala ai padroni di casa la terza sconfitta consecutiva

Roma Lo ha battuto Appena 2-1 Questo lunedì alla Salernitana Allo Stadio Arechi Data 22 Di Serie A italiana

Fondamentale il gol del vantaggio di Paulo Dybala e il suo coinvolgimento nel gol di Lorenzo Pellegrini. Per la vittoria dei romani. Entra Agostino Martegani Nel riempitivo Tra gli attori localiÈ stato cancellato da Grigoris Kastanos.

Tutti hanno avuto il tempo di combattere. Innanzitutto quello Filippo Inzaghi Se lo meritavano ancora, ma non sono riusciti a sfruttare le loro opportunità.

Già Nel riempitivo, quello Daniele De Rossi Colpiscono velocemente. Dopo un cross in area, Kristen vince con un colpo di testa, The palla ha dato Nelle mani di Maggiore e L'arbitro Marco Di Bello non ha esitato a riscuotere Dybala ha trasformato il rigore.

Poi gioielli ricevuto a destra, affrontato Verso la metà E Ha segnato un gol fantastico per Karsdorp raggiunto giù e ha lanciato il centro Per il secondo post Che Pellegrini la spinga E cambia il secondo.

Residenti locali Hanno reagito e Ho ottenuto uno sconto Tchaouna dopo un bel sorpasso e pallone in area Castanos ha diretto la porta.

Non c'è più tempo Roma si trova Contiene il quinto Posto nella classifica di Serie A La Salernitana è ultima e certissima della retrocessione.

