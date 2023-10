Memoria, il nuovo superpotere dell’intelligenza artificiale del Bardo per conoscerti meglio

L’intelligenza artificiale resta il principale fenomeno sociale degli ultimi mesi, ma indica che potrebbe diventare la grande rivoluzione del 21° secolo. Dall’anno scorso, i nuovi sviluppi attorno a questa tecnologia non si sono fermati, che da allora è migliorata straordinariamente, in un modo che non avremmo mai potuto immaginare. In questa occasione abbiamo appreso nuovi dettagli su Uhud Amnesty International Il più popolare, destinato a far parte delle nostre vite nei prossimi anni. Stiamo parlando dell’intelligenza artificiale di Google, Bard, che verrà aggiornata con un’interessante funzione.

Cool ti conoscerà meglio

Sapete, il grande cambiamento apportato da questa nuova generazione di intelligenza artificiale è che ha un’eccezionale consapevolezza della situazione. Ciò significa che è in grado di sapere non solo di cosa stiamo parlando in ogni momento, ma anche di cosa abbiamo parlato qualche paragrafo dopo, con l’idea di non dover ripetere costantemente le domande in modo che l’IA possa localizzarsi, questo è uno dei Un grande passo avanti nell’attuale intelligenza artificiale.

Ma Google vuole andare oltre e, come è trapelato ora, Google andrà specificamente oltre in questo senso e quando l’intelligenza artificiale ci parla, Conoscere i dettagli personali rende molto più semplice lo sviluppo di una conversazione. Questa nuova funzione si chiamerà Memoria o Memories con il suo nome originale in inglese, e consisterà nel fornire dettagli su di noi a Google, in modo che sia più facile per l’intelligenza artificiale mantenere una conversazione utilizzando un profilo più personale.

Ad esempio, da questa pagina nelle nostre preferenze di Google, possiamo dirlo all’IA Siamo allergici a determinati alimenti, al luogo in cui viviamo o a qualsiasi altra informazione Ciò che è rilevante per la conversazione. Se, ad esempio, vogliamo chiedere consigli su come cucinare determinate ricette, Bard terrà conto di quelle preferenze o limitazioni fisiche per suggerirci quelle più adatte a noi.

Questo verrà fatto per impostazione predefinita ogni volta che avvii una delle nostre conversazioni. All’interno di questa novità e della spiegazione che Google fornirà agli utenti sulle sue capacità, vediamo che possiamo dire loro cose del genere Cerchiamo di evitare di mangiare carne, abbiamo due figli, oppure ci danno risposte più brevi. Con queste prime idee o suggerimenti presentati a Google, Bard cercherà di non discostarsi dal copione e di muovere le conversazioni su questa linea, con l’obiettivo di renderle più facili da implementare e, soprattutto, più utili per noi.

Capacità di andare a fondo dei problemi prima, da allora Intelligenza artificiale di Google Avrai già informazioni su di noi. Ciò significa che verrà evitato ciò che sta accadendo attualmente con l’intelligenza artificiale. Il fatto è che se due persone diverse fanno la stessa domanda, probabilmente otterremo la stessa risposta, o molto simile. In questo modo ciò non accadrà, tenendo conto di quelle sfumature che abbiamo spiegato prima.