CiuLab Bogotá Un nuovo spazio per la co-creazione della cultura cittadina

Lui Istituto di sviluppo urbano (IDU) e Fondazione per la scienza, la tecnologia e l’innovazione Maluka Ha annunciato l’apertura di un entusiasmante progetto di collaborazione: il primo laboratorio di cultura cittadina e cittadina della Colombia, “CiuLab Bogotá”. Questo spazio innovativo rappresenta un passo coraggioso verso la costruzione della conoscenza e il miglioramento dell’esperienza collettiva dell’abitare lo spazio pubblico.

Cos’è Sealab?

Questo progetto, sviluppato nell’ambito dell’Accordo Speciale di Cooperazione IDU-1652-2022, nasce dalla crescente necessità di coinvolgere i cittadini nello sviluppo urbano della città, tenendo conto delle sue interrelazioni con la mobilità e la sostenibilità. CiuLab Bogotá, uno spazio museale situato nelle strutture di Maloka, fa parte delle mostre permanenti ed è composto da sei moduli interattivi e dispositivi educativi che forniscono un’esperienza in continuo sviluppo, alla quale i cittadini sono invitati a partecipare attivamente. Creare conoscenza su Bogotá e le dinamiche dello sviluppo urbano.

“È opportuno e opportuno lanciare il nostro CiuLab Bogotá nel momento che sta attraversando la città, che è in costruzione e che, come ha indicato in più occasioni il sindaco, lo sarà almeno per i prossimi dieci anni. Stiamo lavorando trasformare Bogotá, trasformando le imprese che erano necessarie da tempo.” “Le sfide più grandi che dobbiamo affrontare sono la preservazione e la cura dell’ambiente, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la lotta a tutte le forme di disuguaglianza ed esclusione.” Direttore dell’IDU, Diego Sánchez Fonseca.

Ha aggiunto: “Ecco perché stiamo implementando azioni per il cambiamento culturale, sociale e istituzionale e per il modello di sviluppo. Vogliamo che i cittadini, i giovani e i bambini possiedano questo luogo che abbiamo progettato e per il quale abbiamo investito circa 800 dollari”. milioni”.

Ecco un post dell’Urban Development Institute, su X Network, sul nuovo spazio di co-creazione per lo sviluppo urbano e la cultura cittadina:

🌆 L’attesa è finita! Presentiamo ufficialmente CiuLab Bogotá. Il Laboratorio Città e Cultura del Cittadino è il risultato di un lavoro congiunto tra… @idubogota E @malukabogotaCiò in risposta alla crescente necessità di costruire conoscenza insieme ai cittadini. pic.twitter.com/hhpVYOd3po — Ido Bogotà (@idubogota) 2 ottobre 2023

La creazione di CiuLab è iniziata con un processo di co-creazione con la comunità, attraverso laboratori con gruppi di adulti e bambini in diverse località, a cui hanno partecipato più di 100 cittadini.

Come risultato di questo processo sono stati individuati tre temi tematici che ora guidano la sperimentazione in laboratorio.

Esplora le tre aree tematiche di CiuLab:

Convivenza nello spazio pubblico

Gioco di ruolo per pensare a come interagiamo con gli altri negli spazi pubblici.

Storie di persone che celebrano la diversità a Bogotà.

Sviluppo urbano

Paesaggi urbani: creatività e riflessione sul territorio in cui abitiamo e sulla sua organizzazione, un gioco collettivo per il nostro quartiere da sogno e uno spazio di mappatura intorno a Bogotà.

Economia Circolare: pensare alla sostenibilità e al consumo responsabile.

L’orto urbano: un campione delle possibilità produttive e di consumo di una città.

Mobilità sostenibile