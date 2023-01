Mentre Di Maria e Paredes hanno già viaggiato in Italia, Messi si sta preparando per il suo viaggio in Francia Il diario di Guo

I campioni del mondo Leandro Paredes e Ángel Di Maria hanno entrambi completato il loro anno sabbatico con l’Argentina in Qatar questo pomeriggio per passare presto alla Juventus.

Dopo aver trascorso le vacanze di Capodanno con le loro famiglie, i due giocatori si sono recati al Rosario Fisherton Terminal da dove sono saliti su un aereo separato per tornare nel continente europeo.

Sotto la guida di Didi Massimiliano Allegri, i due calciatori si uniranno in linea di principio agli allenamenti del club torinese martedì.

Né il centrocampista Paredes né l’esterno Di Maria saranno coinvolti nella rosa della Juve per la sfida in programma mercoledì 16 contro la Cremonese. Data di Serie A. I due argentini, invece, saranno convocati per la 17esima nella gara di sabato contro l’Udinese. giorno lavorativo

Nel frattempo, Messi uscirà lunedì 2 gennaio. Volerà con il suo jet privato per ricongiungersi al Paris Saint-Germain per la seconda metà della stagione. Antonella Roguso e i suoi figli torneranno a conoscere Kylian Mbappe, il capitano de La Scalaneta.