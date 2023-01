Questo è il portiere colombiano che verrà ingaggiato dal Milan dall’Italia

Davis Vasquez, portiere colombiano.

Un calciatore colombiano sta per essere firmato Milano dall’Italia, secondo i media europei. Riguarda il portiere del Barranquillo Davis VasquezHa difeso i colori la scorsa stagione Club Guarani del ParaguayUn gruppo a cui si è unito nel 2020.

Secondo il famoso giornalista Fabrizio RomanoVásquez raggiungerà a titolo definitivo i campioni d’Italia in carica.

Nel frattempo, La Gazzetta dello Sport Un colombiano di 24 anni, Senza passaporto europeo, ora, con 31 partite giocate nel club paraguaianoConsiderato un futuro investimento per il club italiano, effettuerà l’acquisto a titolo definitivo.

Ha detto che era già un acquisto programmato da parte del club e quindi non dipendeva dall’incertezza sui tempi di recupero del portiere francese. Mike MignonSoffre di un infortunio al polpaccio dallo scorso settembre.

“Non è venuto per fare di Mike il secondo. Almeno non nel breve periodo. Questo è il rovescio della prospettiva del Milan, che ovviamente crede in questo ragazzo, perché il suo arrivo colmerà il gap extracomunitario della squadra”, descrive, citando informazioni del giornalista Aldo Rossi.

Questo è Davis Vasquez, Alto 1,95 cm, peso 93 kg e passato a La Equidad e Patriotas, ma non ha mai giocato, aveva già svolto il consueto iter di visite mediche a Milano e alla fine ha firmato il contratto. Dopodiché, il portiere tornerà in Colombia per una decina di giorni prima di rientrare in Italia a metà gennaio inoltrato.

Manca ancora la conferma del club italiano su Vásquez, che sarà convocato dal dt della squadra colombiana, Nestore LorenzoPer le prossime amichevoli Qualificazioni Mondiali USA, Canada e Messico 2026

Vasquez raggiungerà uno dei club più grandi d’Italia, d’Europa e del mondo. In cui si incontrerà Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Sandro Donali, Olivier Giroud, Rafael Leo e Divock Origi.

Inoltre, sarà il sesto colombiano a vestire i colori della società, come lo sono stati in passato. Mario Alberto Yepes, Carlos Bacca, Pablo Armero, Christian Zapata e Jerson Vergara. Nel frattempo, Andrés Escobar Aveva un pre-contratto con il club prima di essere assassinato.

Attualmente, il Milan è secondo in Serie A italiana con 33 punti, otto punti dietro la capolista Napoli con 41 punti. Dopo la pausa Qatar 2022 Mondiali di calcioI campioni d’Italia in carica affronteranno mercoledì 4 gennaio Con il venditore 6:30 (ora colombiana) allo stadio Arechi come spettatore.

D’altra parte anche Romano notò quel dipinto Rossonero Si sta anche concentrando sulla firma Marco Sportello Come nuovo portiere sostituto a parametro zero per giugno.

Il Milan è una delle squadre di maggior successo in Italia. Come giocatori e allenatori storici Carlos Ancelotti, Arrigo Sacchi, Paolo Maldini, Franco Baresi, Marco van Basten, Kakà, Ronaldinho, Andrea Pirlo, Clarence SeedorfTra le altre glorie del calcio mondiale.

Nei suoi palmi, ha 7 Champions League europea19 campionati italiani, 5 Coppe Italia, un Mondiale per Club e 3 Coppe Intercontinentali, ne fanno uno dei maggiori club italiani insieme a Juventus e Inter.

