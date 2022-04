Mercedes-Benz vuole ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2030 | Economia

Casa automobilistica tedesca Mercedes Benz Pochi giorni fa ha annunciato l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 per veicolo del 50% entro il 2030 rispetto al 2020, scommettendo sull’elettricità e su una produzione meno inquinante.

L’obiettivo riguarda “l’intero ciclo di vita di un veicolo”, e quindi la sua produzione e utilizzo, spiega l’azienda in una nota, sotto pressione come l’intero settore automobilistico per ridurre rapidamente il proprio impatto climatico.

Il produttore della Classe S di lusso, o EQS nella sua versione elettrica, punta a una quota di veicoli ibridi ed elettrici tra le vendite globali di almeno il 50% entro il 2025. Intende passare completamente all’elettrico entro il 2030. “Dove le condizioni di mercato lo permetteranno .”

In termini di produzione, il gruppo prevede di coprire il 70% del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, in particolare installando turbine eoliche o pannelli solari nelle proprie strutture.

“La più grande leva per ridurre Emissioni di CO2 انبعاثات La batteria “le auto elettriche, la filiera e la produzione che rappresentano “più della metà delle emissioni di anidride carbonica nel ciclo di vita di un veicolo”, spiega il gruppo, è impegnata in una produzione che utilizzi energie e tecnologie nuove e rinnovabili meno inquinanti, come come batterie più dense.

D’altra parte, la percentuale di materiali riciclati nei modelli Mercedes dovrebbe raggiungere il 40% entro il 2030.

La Mercedes è stata accusata di essere rimasta indietro nella sua transizione verso l’elettrificazione, in particolare contro la rivale e pioniera Tesla, e ora sta investendo decine di miliardi di euro.

Volkswagen L’anno scorso ha annunciato l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 30% entro il 2030, rispetto al 2018.