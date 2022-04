Meta Quest Gaming Showcase 2022: riepilogo di tutti gli annunci

Giochi MetaQuest 2022 Conclude la sua presentazione con annunci importanti per gli utenti di Meta Quest 2. Il dispositivo di realtà virtuale è alimentato da nomi importanti che arriveranno durante l’attuale 2022, tra le altre sorprese. Ti parliamo di tutti gli annunci e le funzionalità di seguito.

Tutti i giochi mostrati in Meta Quest Gaming Showcase 2022

The Walking Dead: Saints and Sinners Capitolo Due – 2022

Era NFL Pro – 2022

Between Us VR – Fine 2022

Collaborazione con Shell Games: in arrivo 3 nuovi giochi

Materia Rossa 2 – Estate 2022

Scade il 2 – 2022

Moss: Libro Due – Estate 2022

Il relitto di Magus – 2022

Città VR – 2022

Resident Evil 4 VR: The Mercenaries – Disponibile ora gratuitamente

Nuovo pacchetto Beat Saber Song – 2022

Bonillap – 2022

Ghostbusters VR – 2022





Annunci in primo piano per Meta Quest Gaming Showcase 2022

Accesso in modalità mercenario a Resident Evil 4 VR È stato uno dei momenti salienti di questo evento. Questa esperienza aggiuntiva è ora disponibile gratuitamente per chiunque possieda una copia del gioco base. In esso troverai quiz per combattere contro il tempo, le cui ricompense puoi portare alla campagna principale. Ciò include sblocchi come modalità di gioco, armi e abiti aggiuntivi. Inoltre, potrai competere con altri utenti tramite tag online.

Svelata invece la nuova opera di Stress Level Zero, creatori dei famosi Boneworks. Bonelab continua a utilizzare la fisica nei test che combinano ostacoli e fasi di tiro. Il risultato è un’illusione. Dall’altro lato, Tra di noi Ha confermato che una versione VR sarà rilasciata alla fine del 2022. Non è l’unico gioco che si sposterà su quest’altro lato del videogioco. Lo skyline delle città riceverà un porto da cui partire obiettivo 2. finalmente, Moss: Il secondo libro non sarà più un’esclusiva Per PlayStation VR la prossima estate.

Fonte: Meta Quest Gaming Showcase 2022