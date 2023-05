Microsoft verificherà se il contenuto è stato generato dall’intelligenza artificiale per evitare disinformazione | tecnologia

Microsoft Annuncia che nei prossimi mesi sia Bing Image Creator che Microsoft Designer implementeranno un flag che controlla se il contenuto è stato creato da intelligenza artificiale (IA) e aggiungerà metadati sulla sua origine.

La società tecnologica ha presentato questa e altre novità per i suoi servizi a Microsoft Build, la sua conferenza annuale per sviluppatori che si concentra sul dettaglio delle ultime “innovazioni e strumenti” per aiutare le persone a “conoscere”.

Tech Maker fa parte della Coalition for Content Creation and Authenticity (C2PA), un progetto della Joint Development Corporation, lanciato nel 2021, creato per ridurre la disinformazione online e le frodi sui contenuti.

Insieme al resto dei membri fondatori – Adobe, Arm, BBC, Intel e Truepic – Microsoft cerca di creare una soluzione di origine aziendale unificata, con l’obiettivo di combattere i contenuti fuorvianti sui propri servizi.

In particolare, le organizzazioni membri di questa alleanza lavorano insieme per sviluppare le specifiche delle fonti di contenuto. In tal modo, consente a editori, creatori e consumatori di “Traccia l’origine e l’evoluzione di un media, incluse immagini, video, audio e documenti”, secondo la sua dichiarazione di presentazione.

In effetti, C2PA è stato creato per creare fiducia nei contenuti online e rassicurare i creatori che il loro lavoro è protetto, cosa che preoccupa molti di questi utenti, soprattutto vista l’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa (AI).

L’ultima mossa di Microsoft attorno a questa tecnologia riguarda Bing Image Creator, un creatore di immagini basato sul modello Dall-E, che alla fine di marzo è stato integrato nel browser e motore di ricerca Edge aggiornato dell’azienda tecnologica. bing.

“Scrivendo una descrizione dell’immagine, fornendo un contesto aggiuntivo come un luogo o un’attività e scegliendo uno stile artistico, Image Creator creerà un’immagine dalla tua immaginazione.Poi hanno spiegato da Microsoft.

La società ha insistito sul fatto che rimane impegnata a far progredire le tecnologie AI.Responsabile e sicuro mentre condivide il proprio apprendimento e crea nuovi strumenti allo stesso tempoAiutare gli sviluppatori a implementare pratiche di intelligenza artificiale responsabili.

Uno di questi strumenti cerca di informare gli utenti se un’immagine o un video è stato creato o meno utilizzando l’IA generativa e sarà presente sia nello strumento di progettazione Microsoft Designer che in Bing Image Creator “nei prossimi mesi”.

È una soluzione che utilizza metodi di crittografia per distinguere e firmare i contenuti generati dall’IA secondo lo standard C2PA e con metadati sulla sua origine. Il generatore di immagini Adobe Firefly AI ha una funzione simile chiamata Credenziali di contenuto.